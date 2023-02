"Comience a contar": La forma en la que un conductor paga una multa consigue dejar a la Policía sin palabras

Las multas de tráfico son algo que suelen molestar a cualquier conductor de este país. Sea por el motivo que sea, nos hace poca gracia que llegue a nuestro buzón una carta de la DGT que indique que tenemos un plazo de 15 días para pagar la infracción que hayamos hecho. Esto es algo que nunca es de agrado para nadie, pero lo cierto es que para este conductor de Granada, lo fue menos aún. Así lo ha compartido la Policía Local de la localidad, que ha querido narrar la divertida anédcota que vivió.

Todo sucedía en la mañana del pasado viernes cuando la Policía de la localidad granadina recibía una llamada para avisar que en una de las calles más céntricas de la ciudad, calle Maestro Lecuona, se encontraban un total de seis coches mal estacionados. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de Tráfico que visualizó como todo este desorden venía provocado por un coche que estaba obstaculizando la vía y al que se le puso una multa de 200 euros.

Los agentes informaron al conductor que podía pagar la denuncia en ese mismo momento para así poder beneficiarse, dentro de esa desgracia, de la reducción del 50 por ciento por pronto pago, pero que tenía que ser en efectivo porque en ese preciso momento no disponían de datáfono. Algo a lo que el granadino aceptó sin rechistar, aunuqe no de cualquier forma.

¿Cómo pagó la multa?

Dicho y hecho, el conductor sancionado se puso a sacar monedas de un euro y sin pelos en la lengua le dijo al agente: "Comience a contar". Ni más ni menos que cien monedas de un euro para poder llegar a la multa que eran en total 100€. Así lo ha explicado la policia en su perfil de Twitter junto al hasthag #NosHanTroleado demostrado que hay cosas que es mejor tomárselas con humor.

👤Agente, ¿puedo pagar la denuncia en este momento?

👮🏻Sí, pero tiene que ser en efectivo, no disponemos de datáfono.

👤De acuerdo. ¿Cuánto es la multa?

👮🏻La multa es 200€, pero por pagarla ahora tiene un 50% de descuento. Son 100€.

👹Comience a contar…#NosHanTroleado 😅 pic.twitter.com/AVm9cFiP2u — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) February 3, 2023

Los usuarios, además de impactos por el hecho, también han querido cuestionar a los agentes la obligatoriedad o no de aceptar un número máximo de monedas para abonar este tipo de sanciones. Así, han recordado que existe un Reglamento Europeo que establece que "ninguna parte estará obligada a aceptar más de 50 monedas en un pago único", lo que no signfica, que no puedan aceptarlo, como fue el caso.