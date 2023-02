Bad Bunny vuelve a Instagram con un mensaje muy emotivo para sus seguidorxs

Desde los primeros días del mes de enero de 2023 en los que Bad Bunny protagonizó una sonada polémica al confiscar y lanzar por los aires los teléfonos móviles de varios fans que no respetaban su espacio personal, no habíamos vuelto a ver al artista. Hasta la ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2023 en la que el solista de Puerto Rico volvió a causar sensación.

Y no solo hablamos del mensaje de su amor y su pasión por la música que le ha llevado a ganar el galardón a Mejor disco Urbano, ni siquiera a esa faceta estilística tan reivindicativa a la que le seguimos la pista...

Bad Bunny se ha mostrado más abierto y cercano a su público de lo que lo hayamos visto recientemente en una publicación en sus redes sociales. El reggaetonero volvía a activar su cuenta de Instagram para postear una imagen con el outfit de su paso por los Grammy 2023 y dejar un mensaje muy emotivo para sus seguidorxs.

"La palabra mas bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que mas amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy GRACIAS" posteó el intérprete.

Durante todo el evento de los Grammy que tuvo lugar en el antiguo Staples Center de Los Ángeles, el músico de Puerto Rico se convirtió en una de las piezas claves de show. Cuando le tocó llevar la voz cantante en la presentación de su show dejó el listón muy arriba con su interpretación de El apagón y Después de la playa.

Pero es que además Bad Bunny se movió entre bambalinas como pez en el agua. Sus fotografías junto a Taylor Swift, además de despertar miles de rumores de colaboraciones, no han sido su único momentazo de la noche ya que se mostró muy cordial en cada uno de sus encuentros con otras estrellas con las que coincidió en diferentes situaciones. Ese fue el caso de Jennifer Lopez y de Ben Affleck con quienes se cruzó hasta en los pasillos del recinto.