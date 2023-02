Son muchas las ocasiones en las que El Hormiguero ha sido el foco de atención, Pablo Motos y su programa de Antena 3 nos tienen acostumbrados a tratar de sacar las risas de sus invitados y del público y eso es precisamente lo que uno esperaba de una visita a la altura humorística de Joaquín Sánchez.

El futbolista del Betis acudió al plató de Atresmedia junto a su mujer, Susana Saborido, para presentar La penúltima y me voy, un documental sobre la vida del centrocampista donde ahondan en la parte más personal de su vida y que se podrá ver todos los jueves en Antena 3.

"Yo solo puse una condición para hacerlo, que fuera todo de verdad", afirmaba Joaquín en el programa al preguntarle si en el documental veremos más verdad o más 'postureo'. El matrimonio, que lleva 22 años unido, empezó entonces a compartir algunos de los momentos más divertidos de su relación.

Uno de ellos es, por ejemplo, la imposibilidad de Saborido de discutir con su marido y mirarle a la cara, ya que si lo hace le entra la risa y no le "toma en serio". Así, su mujer definió al futbolista como un hombre presumido, risueño, divertido y al que no le cuesta pedir perdón.

Joaquín Sánchez y su retirada del fútbol

Sin embargo, la sonrisa no dura para siempre y ha sido el propio Joaquín el que, casi por primera vez, se puso serio ante Pablo Motos al decir que no todo han sido risas en los últimos tiempos, como podremos ver en el documental.

"No suele estar triste, pero hay momentos en el fútbol en los que no lo ha pasado bien, no entendía muchas cosas…", empezaba contando su mujer. Es en ese momento en el que Sánchez abandonaba por unos instantes su humor para ponerse serio al confesar que sí que la edad es un gran impedimento en el mundo del fútbol.

"Mi mente pelea porque sé que mi cuerpo está bien, soy consciente de que no puedo jugar los 90 minutos, pero sí que puedo hacer algo más. He aceptado que mi papel ahora es otro, pero tengo una lucha interna y eso es lo que me mantiene vivo, Pablo", reconocía Joaquín Sánchez.