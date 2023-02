'Man On The Run', el nuevo documental sobre Paul McCartney

Se ha anunciado un nuevo documental sobre Paul McCartney, que será dirigido por Morgan Neville. La película se centrará en la vida de McCartney después de dejar a The Beatles y de su éxito con Wings en la década de 1970: mostrará imágenes de archivo nunca antes vistas de McCartney después de la ruptura de los Beatles, su matrimonio con Linda McCartney y el ascenso de Wings en los 70. También se incluirán nuevas entrevistas con figuras clave.

Paul tuvo una carrera exitosa después de haber sido bajista y compositor de los Fab Four, en especial con su banda Wings. Ahora, esos años quedarán retratados en un nuevo documental llamado Man on the Run, inspirado en el disco que Wings lanzó en 1973, Band on the Run.

Al parecer, Neville ha tenido "acceso sin precedentes a un archivo nunca antes visto de los videos y fotos caseros de Paul y Linda, así como nuevas entrevistas". Con eso, según un comunicado de prensa, la película servirá como "el documento definitivo del surgimiento de Paul de la disolución de la banda más grande del mundo y su creación triunfal de una segunda década de hitos musicales: un tramo brillante y prolífico".

"Como un obsesivo de todas las cosas de McCartney, siempre sentí que la década de 1970 fue una gran época poco examinada dentro de su historia. Me encanta tener la oportunidad de poder explorar y revalorizar ese momento crucial en la vida y obra de un gran artista", declara el director.

Paul McCartney & Wings - Band On The Run (Official Music Video)

Seguidor declarado de Paul, el cineasta dice que "era demasiado joven para comprar discos de los Beatles cuando salieron, pero podía comprar discos de Wings y me encantaban. Para mí, la historia de lo que le sucedió a Paul McCartney a raíz de The Beatles cuando tuvo que redescubrirse a sí mismo es la historia que nunca se ha contado".

También ha dicho que cuando Universal le llamó para presentarle el proyecto, tardó "tres segundos en decir que lo hacía". "Es el tipo de cosas para las que creo que he estado entrenando desde que tenía diez años", sentencia.

Linda McCartney, Paul McCartney y Denny Laine, miembros de Wings, durante una grabación en Londres en 1973. / Michael Putland/Getty Images

"En el fondo, esta es la historia del amor perdurable de Linda y Paul y un artista que encuentra su propia voz después de estar en el grupo musical más histórico de la historia. Nuestra película rastrea uno de los períodos más increíblemente creativos de la vida de Paul, que generó un trabajo legendario que continúa impactando a las personas y la cultura en todos los rincones del mundo", ha dicho Michele Anthony, uno de los productores de la cinta.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre el filme, como por ejemplo la fecha de estreno o si se verá en alguna plataforma o en cines.