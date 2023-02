Ozuna añade a Quevedo al remix de ‘Hey Mor’ con Feid: así suena

Los amantes del reggaeton están completamente revolucionados. Y es que después de haberlo dado todo en la pista de baile con Hey Mor, el tema que comparten Ozuna y Feid, se preparan para convertir su nueva versión en la banda sonora de cada fiesta.

Ante los rumores del posible fichaje de Karol G como parte del remix de este hit, el puertorriqueño ha querido dar el nombre del que acompañará al Ozo y a Ferxxo en el nuevo lanzamiento. Él es nada más y nada menos que Quevedo, el artista canario que ha inaugurado el 2023 con el estreno de su primer álbum de estudio Donde Quiero Estar.

Así lo ha anunciado Ozuna a través de un directo en Instagram, donde incluso ha reproducido el fragmento del intérprete de Playa de lnglés. Además de acompañarlos en el estribillo, Quevedo nos deleita con unos versos más rapeados y que sus fans no van a tardar en aprenderse.

Pero eso no es todo. El nombre de Karol G aún no está descartado al cien por cien. Y es que Ozuna señala en el directo que Quevedo es uno de los que lo acompañarán en el remix, pero no el único, por lo que sus seguidores no han tardado en mencionar a la bichota entre los comentarios.

De momento se desconocen más detalles sobre este remix, por lo que tendremos que esperar para saber si Karol G finalmente se une a este trío de referentes de la escena de la música urbana y si lo esscucharemos antes de lo que imaginamos. Sea como sea, sus fans están muy pendientes de cada movimiento de Ozuna en las redes sociales.

Como era de esperar, los fans de estos artistas no han tardado en inundar las redes de reacciones de todo tipo ante la noticia de que van a escucharlos juntos en un mismo tema próximamente. "Qué bendición", dice un usuario. "No me hablen, quiero estar sola", añade otra. "Si hombre Quevedo en un remix con Feid", dice emocionado otro de sus fans.

Comienza la cuenta atrás para escuchar el que quizás sea el remix más esperado del año para los fans de la música urbana. ¿Será Karol G quien finalmente los acompañe? ¿Quién te gustaría que fuese "el otro artista" al que hace referencia Ozuna?