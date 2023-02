Lee Seung Gi anuncia que se casa con Lee Da In

El mundo de la música y el cine surcoreano está de enhorabuena. Los fans del conocido actor y cantante Lee Seung Gi se han encontrado con la noticia de que el joven va a contraer matrimonio con la actriz Lee Da In, de quien asegura estár profundamente enamorado.

Así lo ha anunciado a través de un comunicado que ha compartido en las redes sociales y que ha recibido el cariño de numerosos compañeros de profesión y fans del actor. De hecho, el comunicado llega en formato de una carta escrita de su puño y letra para hacerla aún más personal.

"Hola, soy Lee Seung Gi. Parece que tengo muchas razones para escribir publicaciones largas este año. Hoy estoy comunicando la decisión más importante de mi vida. He decidido pasar el resto de mi vida con Lee Da In, a quien amo, no solo como novios sino como una pareja casada. Le propuse matrimonio y ella aceptó. Celebramos nuestra boda el 7 de abril. Ahora que tengo a alguien de quien responsabilizarme para siempre, felizmente quería anunciaros esta noticia directamente", declara el actor.

"Es alguien con mucha calidez y amor y es alguien a quien quiero tener a mi lado para siempre. Quiero compartir nuestra felicidad juntos, e incluso si hay momentos difíciles en la vida, quiero superar esas dificultades juntos sin soltarnos de la mano. Espero que muestren su apoyo para nuestro futuro y viviremos felices mientras continuamos retribuyendo a los demás. Gracias", concluye nuestro protagonista.

Lee Seung Gi y Lee Da In hicieron oficial su relación en mayo de 2021. Desde entonces, aunque no se les ha visto demasiado por redes sociales, han ido avanzando en su noviazgo hasta tomar la importante decisión de unir sus vidas para siempre.

Ambos están enfocados en sus respectivos proyectos, pero tomarán un respiro para disfrutar de esta nueva y bonita etapa en sus vidas. ¡Enhorabuena a Lee Seung Gi y Lee Da In!