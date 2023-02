Pilar Rubio y Laura Escanes, sobre la maternidad: “Juntarse solo con madres y hablar de niños es un coñazo”

Pilar Rubio y Laura Escanes tienen muchas cosas en común: la dos son rostros mediáticos, han presentado programas, pertenecen al mundo de El Desafío y sus relaciones personales trascienden a la prensa rosa. Además, las dos celebs son madres. De hecho, esta última faceta de su vida es la que les ha unido para charlar el pódcast Entre el cielo y las nubes, donde la modelo charla pausadamente con algunos de los rostros más conocidos de la industria del entretenimiento.

En el último programa, Laura ha hablado con la presentadora sobre la maternidad. Y es que a ambas celebs le cambió la vida totalmente una vez que tuvieron hijos. Mientras que Pilar tiene cuatro hijos juno al futbolista Sergio Ramos (Sergio, Alejandro, Máximo y Marco); Laura tiene una hija, Roma, junto a su ex pareja, Risto Mejide.

Pilar se ha sincerado

Pilar Rubio ha hablado sin tabúes sobre su maternidad, comentando que en un principio no se veía teniendo hijos: "Yo decía que no iba a tener. Iba por la calle, veía un bebé y a un perrito y me iba a por el perrito". Además, la presentadora, que no ha dejado de trabajar, ha explicado que fue muy criticada en su momento porque volvía a la vida laboral al poco tiempo: "en cuanto me veía recuperada".

Pilar ha recalcado que, como autónoma, no ha tenido baja de maternidad: "Mi salario depende de si voy a trabajar. Entiendo que no todo el mundo pueda entender esa parte de mi vida". Laura ha apoyado a Pilar en sus palabras: "Si quisieras no tendrías que estar trabajando en televisión, has querido seguir haciéndolo porque te motiva laboralmente".

Pilar ha continuado explicando que le gusta que sus hijos vean que ella tiene otras facetas además de la de madre: "Respeto que haya madres que dejen su carrera, me parece admirable, para cuidar a sus hijos, pero yo prefiero tener ambas partes. Que cada uno haga lo que quiera y deje de criticar".

La reflexión de Laura Escanes y el apoyo de Pilar

Laura ha compartido con su compañera de El desafío como fue ese primer año de maternidad: "Me quedé embarazada el primer año de la pandemia y me quedé mucho tiempo en casa. Todo para mí era la niña. Solo leía cosas de la niña. Todo era monotema. Con mis amigas y todo. Hasta que mi cabeza hizo un clic y dije 'necesito ser yo'. Porque me abandoné totalmente".

Pilar Rubio ha apoyado las palabras de su amiga: "Es que Laura, eso de juntarse solo con madres y hablar solo de niños. ¿Qué quieres que te diga? Me parece un coñazo".