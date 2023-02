El discurso reaccionario de Madonna ante las críticas por su físico: "Estoy atrapada en la misoginia"

Los Premios Grammy son la gala más importante de la industria de la música, por lo que su alfombra roja también acapara todas las miradas y sirve a los artistas y el resto de invitados para hacerse notar. Pero mientras que parte de la prensa se deleita con ese famoso ránking entre 'los mejores y peores vestidos', otros usan las apariciones públicas de los famosos para lanzar su dardo.

Y esto es algo que ni siquiera los rostros más reconocidos del mundo de la canción pueden evitar, por desgracia. Ni siquiera ha podido hacerlo la mismísima 'Reina del Pop'. Madonna ha sido la víctima más reciente (que no la última) de las burlas en redes sociales y en la prensa por su "nueva cara", como han calificado.

La cantante, que este mismo año podría anunciar nueva gira para conmemorar sus 40 años de carrera, acudió a los Premios Grammy el pasado domingo y fue la encargada de presentar sobre el escenario la actuación de Kim Petras y Sam Smith.

Pero los usuarios y haters de Internet omitieron su discurso de presentación y solo se centraron en lanzar críticas por su físico, concretamente en su rostro y reprochando las operaciones estéticas que se habría realizado.

Madonna responde: "No me romperéis el alma"

Aunque ya han pasado unos días de la gala, Madonna no ha querido dejarlo correr y ha respondido a todas esas críticas con un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

"En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que se trataba de dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo de prensa que ¡distorsiona la cara de cualquiera!", expresó.

Pero la cosa no acaba ahí, y la 'Reina del Pop' usó su comentario para hacer todo un alegato de empoderamiento: "Una vez más estoy atrapado en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos".

Un mundo, tacha la propia Madonna, que "se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarla si sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera". Además, la cantante ha cargado contra los medios de comunicación que la "han degradado desde el comienzo de mi carrera". Pese a ello, la estadounidense ha asegurado que se siente feliz de ser "pionera para que todas las mujeres detrás de mí" puedan tenerlo más fácil en el futuro.

Espero muchos años más de comportamiento subversivo [...], enfrentándome al patriarcado"

Por si este mensaje no fuera lo suficiente contundente, Madonna ha citado a otra de las mujeres con más poder en la actualidad, su compañera Beyoncé para lanzar un mensaje bien claro: "No me romperéis el alma".

"Espero muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida", concluye la cantante demostrando, una vez más, que no hay quien pueda con ella.