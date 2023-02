Lydia Lozano se enfrenta a ‘Sálvame’ por un club de intercambio de parejas: “Acaba de explotar todo”

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en Sálvame, siempre hay algo en el programa que se supera. Este mismo miércoles, 8 de febrero, la audiencia ha vuelto a ser testigo del cabreo monumental de una de las colaboradoras: Lydia Lozano.

El programa de Telecinco hablaba este miércoles con un cliente de un club de intercambio de parejas. La persona aseguraba que había coincidido con un colaborador y a su pareja en el local. A pesar de que el testigo no ha dicho el nombre, ha sido Carmen Alcayde quien lo ha desvelado: Lydia.

Tal y como ha dicho el testigo, el local funciona tanto como club de intercambio de parejas como after. Es un lugar donde la gente va a desconectar y si conoces a alguien que te gusta la cosa puede ir a más.

Tras que Alcayde desvelara el nombre de la periodista, ha intentado localizarla. Cuando lo ha conseguido, Lydia le ha reprochado que no le hubiese llamado antes para confirmar la información: "Dice que ella no lo hubiera hecho conmigo estaba fuera de sí, yo pensaba que estabas allí porque fuera una fiesta, no es ilegal ni nada, no pensaba para nada que fuera así"

Durante la publicidad, tal y como ha desvelado Jorge Javier Vázquez, Lydia ha estallado: “Acaba de explotar todo por los aires, la historia ha cogido unas dimensiones dramáticas”.

Más declaraciones

Pero la cosa no se ha quedado ahí, el testigo, que iba disfrazado con una careta y una capucha (para que no se le reconociese), ha continuado dando más detalles. Además de desvelar que la pareja de Lydia, Charly, le acompañaba, también ha informado que “a veces estaba con otras personas”.

El propio testigo decía que la colaboradora había entrado en una de las habitaciones del local acompañada.

Lydia niega la historia

Por su parte, la protagonista de la historia, ha negado todo: “Yo fui a un cumpleaños y me fui a las once de la noche, este señor está diciendo que voy sin mi marido, que se quite la máscara y que me diga cuántas veces he ido y con los tíos que he ido”.