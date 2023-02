Valencia rinde homenaje a Nino Bravo en el 50 aniversario de su muerte con un concierto gratuito

La Banda Sinfónica Municipal de València rendirá homenaje al cantante Nino Bravo en el 50 aniversario de su muerte y con motivo de la declaración del año 2023 como año dedicado al artista, que precisamente publica el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV).

El concierto se celebrará el próximo martes, 14 de febrero, a las 19:30 horas, en el Teatro Principal y bajo la dirección de Iñaki Urkizu.

La concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, ha afirmado que este recital "está destinado a todas aquellas personas que quieran recordar a aquel cantante tan simbólico que, desgraciadamente, nos dejó demasiado pronto".

"Cuando se cumplen 50 años de la desaparición de Nino Bravo, desde la Banda Sinfónica Municipal de València, y con la colaboración de la cadena SER y del Teatro Principal, hemos querido llevar a cabo un concierto muy especial que se celebrará el próximo día 14 de febrero, día de los enamorados, y que será gratuito para todas las personas que nos quieran acompañar", ha añadido.

En el concierto también actuarán Felipe Garpe, Sheila García y Eva Ferri, hija de Nino Bravo, que interpretarán las piezas más conocidas del cantante, nacido en en municipio valenciano de Aielo de Malferit.

Así, el público podrá escuchar las canciones Como Todos y Te quiero, te quiero de Manuel Alejandro; Mis noches sin ti de Demetrio Ortiz; Nuestro hogar será el mundo, Amanecer, América, América y Un beso y una flor de Pablo Herrero y José Luis Armenteros; Cartas Amarillas de Juan Carlos Calderón; Noelia y Mi Tierra de Augusto Algueró; Elisabeth de R.Arcusa y M. de la Calva y Vivir del propio Nino Bravo.

Los arreglos para banda sinfónica de todas las canciones son del director invitado de este concierto, Iñaki Urkizu, quien ya colaboró con los espectáculos musicales Recordando a Nino Bravo y El baúl de los 70 para el cantante Serafín Zubiri, entre otros, y que ha dirigido a la Banda de Música de la Ertzaintza desde el año 1998.

El concierto es gratuito pero las localidades son limitadas hasta completar aforo. Se podrán conseguir las entradas a partir de de las 12 horas de hoy miércoles, 8 de febrero, mediante la web de la Banda Municipal de València.

Por otro lado, la Banda Sinfónica Municipal actuará hoy en el Espai Cultural de la Rambleta bajo la dirección del director invitado Luis Orduña. La Banda interpretará las obras Música y vinos de Manuel Morales; Poema Gasteiztarra de Josep Vicent Egea; The open window de Raquel Sánchez y Give us this day de David Maslanka.

2023 declarado 'Año Nino Bravo'

El pleno del Gobierno valenciano acordó el pasado viernes declarar 2023 como Año Nino Bravo, cuando se cumplen 50 años de su muerte, en reconocimiento a su persona y a su carrera artística.

La figura de Nino Bravo ha dejado una huella imborrable en la vida del pueblo valenciano desde que, aquel fatídico lunes de 1973, el coche que conducía Luis Manuel Ferry Llopis, como en realidad se llamaba Nino Bravo, derrapó en una curva y se salió de la carretera N-III a la altura del kilómetro 95, en el término municipal de Villarrubio, provincia de Cuenca. Después de recibir los primeros auxilios, fue trasladado de urgencia a la Ciudad Sanitaria Francisco Franco (hoy Hospital General Universitario Gregorio Marañón), donde el cantante dejó de existir momentos después, sobre las diez y media de la mañana del 16 de abril.