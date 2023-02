Jennifer López: así se convirtió en primera y única

A lo largo de sus más de tres décadas trabajando como actriz, cantante, bailarina o empresaria, Jennifer Lynn Lopez puede presumir de muchas cosas. Haber contribuido a impulsar el pop latino en América es una de ellas. Como también lo es convertirse en la primera y única mujer que, simultáneamente, alcanzaba el número 1 tanto en las listas de venta (con ‘J.Lo’) como en las taquillas de los cines estadounidenses (con ‘The wedding planner’).

Al mismo tiempo

Un par de años después de su debut - On the 6 (1999) – Jennifer López publicó en Enero de 2001 un disco personal - "un reflejo de quién soy ahora, de mis propias experiencias" - con un mayor control creativo - "siento que esta vez es más mío" - y con el que rindió homenaje a sus fans. Su título, 'J.Lo', era el apelativo con el que sus seguidores la llamaban por la calle desde que empezó su carrera: "Mis fans me llaman J.Lo. Ponerle al álbum este título es mi manera de decirles que esto es por ellos como agradecimiento a su apoyo”.

Jennifer Lopez en la fiesta por el lanzamiento de 'On The 6' / Getty Images/Kevin.Mazur

El título provisional del disco era The passionate journey y estaba previsto que saliera en Noviembre de 2000. Pero ni una cosa ni la otra. Al mismo tiempo que López trabajaba en sus nuevas canciones... “estaba haciendo tres películas. Así que componía los temas entre una y otra". Una de esas tres películas que J.Lo rodó al mismo tiempo que escribía canciones fue la comedia romántica ‘The wedding planner’ (o ‘Planes de boda’, como se llamó en España) que coprotagonizó junto a Matthew McConaughey.

El director, Adam Shankman, amigo de la artista, contó en una entrevista promocional con el periódico The Arizona Republic que López había aceptado entusiasmada interpretar el papel estelar de la película por menos de un millón de dólares, lo que significaba un buen acuerdo en Hollywood. La actriz accedió porque quería hacer algo divertido: “siempre había querido hacer una comedia romántica”. Y eso que a Shankman le costó algunos años convencer al estudio de que Jennifer podía hacer papeles cómicos y tenía madera de estrella: “El estudio cometió un gran error. Tenían que haberla contratado hace mucho tiempo. Les dije 'Mirad, su álbum (‘On the 6’) va a salir y ella va a ser algo muy grande. No me escucharon entonces y la fastidiaron".

Los astros se alinearon

Pero esta vez no la fastidiaron. Confiaron en Jennifer y no se arrepintieron. Ella, al igual que la mujer de negocios inteligente que interpreta en la pantalla, tenía sus propios planes para alcanzar el éxito comercial. El lanzamiento de nuevo álbum, J.Lo, coincidió con el estreno de 'The wedding planner'. Y los astros se alinearon. No solo J.Lo debutó en el nº1 de Billboard 200 tras su lanzamiento a finales de Enero de 2001. También ‘Planes de boda’ debutó en el primer puesto de taquilla… al mismo tiempo.

THE WEDDING PLANNER [2001] - Official Trailer (HD)

En su primera semana, se vendieron 272.300 copias de J.Lo solo en Estados Unidos. Una cantidad que la revista Rolling Stone describió como “algo modesta” teniendo en cuenta la “maquinaria publicitaria que había tras el álbum”. Pero el caso es que Jennifer acabó con el reinado de The Beatles, cuyo recopilatorio de grandes éxitos ‘1’ llevaba ocho semanas no consecutivas ocupando el trono. El fin de semana de su estreno, ‘The wedding planner’ se proyectó en 2.785 cines y recaudó 13’5 millones dólares, alcanzando en número uno de taquilla. Fue así como Jennifer López se convirtió en la primera y única que conseguía, simultáneamente, tener un álbum y una película en el nº1.

Hasta el director de la revista Billboard, Geoff Mayfield, mostraba su extrañeza: "Es difícil imaginar a cualquier actor o actriz que haya tenido un álbum en el nº1. A la inversa - cantantes que se hayan convertido en actrices - tienes a Dolly Parton, Barbra Streisand, Whitney Houston. Pero si hablas de gente que se ha establecido como actor primero y cantante después, no se me ocurre ninguno", declaraba en una entrevista de Febrero de 2001 en Los Ángeles Times.

Prince, Eminem o Beyoncé

Efectivamente, a la inversa, sí existen cantantes que han sido nº1 en recaudación de taquilla y en las listas norteamericanas al mismo tiempo (con un álbum o un single). Tal y como publica la revista Insider, décadas antes que Jenny y que ningún otro, Prince lo consiguió en el verano de 1984 con su película 'Purple rain' (7'7 millones de dólares el fin de semana de estreno) y con el álbum homónimo que desplazó a Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen del primer puesto.

A finales de 2002, la película de Eminem '8 Mile' se situó en el top del 'box office' embolsando 51'2 millones de dólares el fin se semana de su debut en los cines americanos. Paralelamente, el single Lose yourself (de la banda sonora) alcanzó el nº1 en Billboard Hot 100. La canción ganó un Oscar y dos Grammys.

En 2006, Beyoncé encabezó taquilla y lista de singles a la vez con 'The pink panther' y con la canción Check on it. En un principio, el tema iba a formar parte de la banda sonora del filme, pero al final no se incluyó. Sí se incorporó al 'greatest hits' de Destiny's Child #1's, aunque lo interpreta Queen Bey en compañía del rapero Slim Thug.