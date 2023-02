Celia Cruz será la primera artista afrolatina en una moneda de Estados Unidos

Celia Cruz, la precursora de la expresión más dulce del mundo —"¡Azúcar!"—, nos dejó hace 20 años. Considerada un icono cultural y la Reina de la Salsa, Estados Unidos quiere homenajear su figura acuñando las monedas de 25 centavos con su rostro a partir de 2024.

La Casa de la Moneda ha anunciado que la artista cubana, junto a otras cuatro mujeres importantes de la historia estadounidense, aparecerá en la próxima serie de dinero que se ponga en circulación el año que viene. Esta producción forma parte del programa American Women Quarters, el cual conmemora el centenario de la Decimonovena Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos; es decir, el sufragio femenino.

Entre los grandes logros de la cantante, encontramos que grabó cerca de 40 proyectos discográficos que le valieron varios premios Grammy y Grammy Latino a lo largo de su carrera, así como el mayor reconocimiento que otorga el gobierno de los Estados Unidos a un artista, el premio National Endowment for the Arts, de manos del entonces presidente Bill Clinton en 1994.

Además de Celia, Patsy Takemoto Mink, la primera mujer de color que ocupó un escaño en el Congreso; la Dra. Mary Edwards Walker, defensora de los derechos de la mujer y cirujana de la época de la Guerra Civil; la poetisa, activista y abogada Pauli Murray; y la escritora, compositora y educadora indígena americana Zitkala-Ša también tendrán el reverso del las monedas de cuarto de dólar con su cara estampada.

La iniciativa American Women Quarters

El programa American Women Quarters nació en 2021 con motivo del centenario del reconocimiento de derechos civiles en favor de la mujer. De este modo y cada año, cinco mujeres —sumando un total de 20— serán honradas en el reverso de cada moneda por sus "contribuciones a los Estados Unidos en un amplio espectro de logros y campos, que incluyen, entre otros, sufragio, derechos civiles, abolición, gobierno, humanidades, ciencia, espacio y letras".

El año pasado Maya Angelou, Sally Ride, Wilma Mankiller, Nina Otero-Warren y Anna May Wong fueron las primeras homenajeadas de este programa. Así, la primera mujer negra, la primera persona LGBT, la activista de la comunidad cheroqui, la primera hispanoamericana y la primera estadounidense de origen asiático, respectivamente, formaron parte de las monedas que entraron en circulación en 2022.

El año pasado, las mujeres a las que se rindió homenaje fueron: Bessie Coleman, la primera piloto afroamericana y nativa americana; Edith Kanakaʻole, compositora indígena hawaiana; Eleanor Roosevelt, primera dama, autora y defensora de los derechos civiles; Jovita Idar, periodista, activista, profesora y sufragista méxico-americana; Maria Tallchief, primera bailarina americana de ballet clásico.

"Todas las mujeres que honramos tuvieron vidas polifacéticas mediante las cuales hicieron enormes contribuciones a nuestro país", mencionó Ventris C. Gibson, directora de la Casa de Moneda de Estados Unidos en un comunicado. "Estas mujeres fueron pioneras del cambio a lo largo de sus vidas, sin ceder al status quo que se impuso a lo largo de sus vidas. Al honrar a estas mujeres pioneras, la Casa de la Moneda continúa conectando América a través de monedas que son como pequeñas obras de arte en su bolsillo".