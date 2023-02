El misterioso mensaje de Duki que ha revolucionado a sus fans: “Ojo que se viene algo”

Los fans de Duki están de enhorabuena. Su artista favorito promete sonar, y mucho, en sus playlists este año con una nueva era cargada de trap. De hecho, llevará su música en directo a algunos escenarios españoles tras colgar el cartel de entradas agotadas en el WiZink Center de Madrid y en el Palau Sant Jordi. LOS40 Urban, emisora oficial de estos conciertos, no vamos a faltar a nuestra cita con el artista.

Pero eso no es todo. El argentino ha aparecido en las redes con una publicación y una frase que han revolucionado a todos sus seguidores. Además, ha eliminado su foto de perfil, por lo que todo apunta a que se prepara para activar su Modo Diablo.

"Desaparezco de la faz de Tierra", dice en la descripción de la foto. En ella aparece con un outfit total black con el atardecer de fondo. Pero eso no es todo. Ha modificado el nombre de su perfil por "Desaparezco de la faz de la tierra por un fin de semana". ¿Qué está tramando el artista?

Como era de esperar, numerosos fans y compañeros de profesión del argentino han reaccionado a este cambio repentino de su perfil en las redes sociales. "Llévame con vos porfis", dice Emilia. "Porque no me aparece tu foto de perfil?? Me blokeaste????", añade Lit Killah. "Ojo que se viene algo", "Duko saca un tema que ya no aguanto más" y "¿Qué estarás tramando Mauro?" son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Lo cierto es que Duki lleva meses avisando de que se avecina su Temporada de Diablos, con la que va a traernos de vuelta el trap que lo adentró en la industria de la música y con el que se ha convertido en un referente de la escena. Lo último que escuchamos es Marisola Remix, el tema que comparte con Cris MJ y Nicki Nicole y que acumula 62 millones de reproducciones en Youtube.

De momento habrá que esperar para conocer más detalles de esta nueva era de Duki, que sucede a la Temporada de Reggaeton que le hizo sonar durante meses en las discotecas de todo el mundo. Pero lo que está claro es que cada vez queda menos para disfrutar del trap que tiene preparado.