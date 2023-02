Alejandro Sanz lo tiene claro: Rachel Valdés es “el favor más bello” de su vida

Alejandro Sanz y Rachel Valdés están enamoradísimos. Solo hay que verlos para darse cuenta de la química que desprenden. Desde que empezaron a salir, a principios de 2020, el madrileño y la cubana se han mostrado de lo más románticos en redes sociales. ¡Y no nos extraña! Están de lo más enamorados. Solo hay que ver la última historia que le ha dedicado el cantante a la artista para comprobarlo.

Alejandro Sanz ha compartido una historia en su cuenta de Instagram, donde suma más de 6,8 millones de seguidores y seguidoras, en la que aparece junto a Rachel. Pero, sin duda, lo que más nos ha gustado han sido las palabras que le ha dedicado. Y es que nos hemos derretido de amor. Estamos seguros de que es su "persona favorita".

"Encontrarnos, elegirnos y amarnos ha sido el favor más bello que ha brinado esta vida. Teníamos que ser", ha escrito el intérpete de Corazón Partío. Unas palabras que nos han llegado al corazón y que demuestran lo enamorados que están.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés / Instagram

¿Cómo se conocieron?

Rachel Valdés y Alejandro Sanz se conocieron en Miami. Como en toda historia de amor (sobre todo anterior a Tinder), la pareja se conoció en una cena de amigos. Aunque ella no era un personaje mediático, tras hacer oficial su relación con el cantautor, pasó a un primer plano. En una entrevista para Vanity Fair, Rache describe a sí a su chico:

Es grande como persona y como artista, es empático y humilde. Y muy noble. (...) Intento mantenerme ordenada mentalmente. Tengo mis amigos de toda la vida, mi gente y soy muy natural. Notas que hay personas que preguntan de vez en cuando o se te acercan más, pero no es un gran problema. Es algo que tiene que ver con mi relación, pero yo sigo siendo la misma. No quiero que nada me cambie".

Estas Navidades, la pareja la ha pasado en familia. Ella tiene un peque de ocho años llamado Max, que se lleva de maravilla con todos los hijos del artistas: Alma, Dylan, Alexander y Manuela. Sin duda, nos encanta la pareja que hacen.