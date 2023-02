Condenan a la exnovia de Morad por apuñalar a la chica que encontró en la cama con el rapero

El rapero Morad ha vuelto a ser noticia. Esta vez por la condena que ha recibido su exnovia, Carolina R., por apuñalar a la mujer que encontró en la cama con el rapero. Así lo ha informado el diario El País según la sentencia a la que ha accedido.

Todo ocurrió el 27 de junio de 2021 en la casa de Morad, situada en la plaza de Europa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Carolina llegó sobre las 7:30 horas de la discoteca a la casa que compartía con el rapero y, para su sorpresa, lo encontró en la cama con otra joven. En un arrebato, se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo de 13 centímetros y le asestó cinco puñaladas en el brazo izquierdo, la cadera, la zona torácica y la axila izquierda.

"Me cegué", dice la acusada en el juicio. En él se le acusaba de cometer un delito de lesiones agravadas, por el que se suele recibir entre dos y cinco años de prisión. En su caso, se ha rebajado y se le ha condenado a nueve meses de cárcel "por un trastorno mental transitorio", dice el medio. "Cuando vio cómo su pareja estaba en la cama con otra mujer, sufrió un episodio temporal de arrebato", asegura el titular del juzgado de lo penal número 16 de Barcelona. Se detalla que horas antes habría consumido cocaína y alcohol en la discoteca en la que se encontraba aquella noche.

Morad en concierto / Juan Naharro Gimenez (Getty Images)

Los meses han pasado y la joven aseguró arrepentirse de lo sucedido. De hecho, en el momento en el que le acuchilló, la auxilió colocándole unas toallas para frenar la hemorragia.

Morad también declaró en el juicio y confesó estar vinculado sentimentalmente a ambas mujeres por aquel entonces. No obstante, Carolina "no sabía que tenía otra relación paralela". El rapero añadió que ya había ocurrido todo cuando él se despertó y no pudo intervenir. Sin embargo, Sofía, la otra joven, aseguró que Morad le quitó el cuchillo a Carolina cuando le estaba apuñalando.