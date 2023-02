Ed Sheeran sorprende con un concierto único en Hobbiton

Ed Sheeran sorprendió a sus fans cantando en los platós de la película El Hobbit en Nueva Zelanda. El cantante inglés se permitió un par de días de descanso de su gira por Oceanía. Durante estos días libres, el artista decidió acercarse a las instalaciones del rodaje de la película de El señor de los anillos. Fue entonces, cuando cogió una guitarra antigua que estaba por ahí y empezó a hacer lo que mejor sabe, tocar y cantar. Lógicamente, pilló a todos desprevenidos e incrédulos. ¡Ni en sus días libres deja de cantar!

A continuación, os enseñaremos el vídeo que ya es viral en Tik Tok. En el fragmento observamos a Ed con pantalones cortos y una sonrisa de oreja a oreja cantando la canción I see Fire (yo veo fuego), una composición que grabó para el largometraje El Hobbit.

Los asistentes y los guías se quedaron atónitos al ver al mismísimo Ed Sheeran tocando en acústico a un par de metros de distancia. Para colmo, las sorpresas no acababan aquí, después de su paseo por el museo, decidió seguir haciendo el bien y visitó un colegio de la zona. En la escuela, ofreció a los más pequeños un concierto gratuito que nunca olvidarán.

Gira de Ed Sheeran y vuelta a las redes

Ed Sheeran aparece y desaparece de las redes sociales en función del agotamiento que su último proyecto le hubiera causado (disco + gira) y de la necesidad de descanso que tuviera. Sus seguidores ya están más que acostumbrados a estas ausencias cuyo final suele significar siempre lo mismo: el inicio de una nueva etapa musical.

Eso es más o menos lo que sucedió el 31enero con el regreso a la escena musical del artista británico a su cuenta oficial de Instagram: "Hola chicos, me doy cuenta de que no he estado tan involucrado en mis redes sociales o mi base de fans en línea en los últimos años. Y las cosas que se han publicado en esta cuenta pueden haberse vuelto un poco aburridas. Y lo siento, es mi culpa".

En la actualidad, la pop star británica se encuentra sumergida en una mini gira por Australia y Nueva Zelanda en el que tiene previstas 10 fechas repartidas entre febrero y marzo. Después de su paso por Oceanía, tiene casi 30 fechas por Estados Unidos y Canadá. Estos conciertos serán entre mayo y septiembre de 2023.