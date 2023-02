Rauw Alejandro y Daddy Yankee se rodean de cíborgs y criaturas extrañas en el vídeo de ‘Panties y Brasieres’

Han pasado unos días desde que Rauw Alejandro y Daddy Yankee se hayan convertido en la banda sonora de cualquier fiesta con Panties y Brasieres, su tan esperada colaboración. Es el Track 7 de Saturno, el álbum más reciente del primero de ellos, y hasta entonces se desconocía con quién iba a protagonizarlo y cuál sería su título definitivo.

Este tema de reggaeton clásico, que hace referencia a algunos himnos de Daddy, cuenta con todos los elementos para convertirse en una de las canciones que no pueden faltar en la playlist de cualquier evento social. ¡El perreo es contagioso!

Los fans de ambos artistas esperaban con ansias la llegada del vídeo oficial de Panties y Brasieres, que ya habían mencionado en las redes sociales pero cuya fecha de estreno se desconocía con certeza hasta hace unas horas. Entonces, Rauw dio la buena nueva de que vería la luz estse 8 de febrero, y así ha sido.

En tan solo unas horas, el vídeo musical, dirigido por Martin Seipel y Rauw Alejandro, alcanza ya el millón y medio de reproducciones. En él, Rauw se fabrica como un robot poco a poco mientras Daddy lo da todo al ritmo del tema frente a la cámara. Por supuesto, lo hacen desde otro planeta y rodeado de criaturas extrañas y cíborgs que conviven con él. También tiene lugar una carrera de motos que trae la velocidad y adrenalina que a estos dos artistas apasionan.

"Ya está disponible uno de mis vídeos favoritos con uno de mis artistas favoritos aka Yankeeman. Saturno no existiría si no fuera por la inspiración que me ha dado esta leyenda y por toda la escena del underground en PR. Back in the days the late 90's", dice Rauw en sus redes sociales.

Y tú, ¿ya has visto el videoclip de Panties y Brasieres?