Cuando Michael Jackson y Paul McCartney fueron juntos Nº1 de LOS40

Esta semana en La Máquina del Tiempo vamos a retroceder hasta cuarenta años para disfrutar de un auténtico clásico del pop a cargo de dos de los artistas más grandes de la historia. Pero antes nos detenemos, primero, en 2022, para recordar el tema que lideró la lista una semana como esta: fue Tacones rojos, de Sebastián Yatra. Ya había sido número uno el 8 de enero y recuperó el puesto de honor el 26 del mismo mes (y aún sería líder una semana más a finales de febrero).

Hace cinco años, en 2018, el primer puesto fue para Camila Cabello y Young Thug con Havana, el homenaje de la cantante nacida en Cuba a sus raíces. Estaba incluido en su disco de debut, Camila. También fiel a las raíces, pero del soul, era Locked out of heaven, el sensacional single de Bruno Mars de su álbum Unothodox jukebox que alcanzó el número uno el 2 de febrero de 2013, hace diez años. Repetiría en lo alto a la semana siguiente.

Completamente diferente en lo musical fue el número uno del 2 de febrero de 2008: Papeles mojados, de Chambao. Con Lamari al frente, el combo de flamenco chill out entregó en esos años una serie fantástica de canciones entre las que esta ocupa lugar destacado. Veinte años atrás, el 1 de febrero de 2003, el guitarrista Carlos Santana y la cantante Michelle Branch triunfaban en LOS40 con The game of love. Ilustre músico desde los días del movimiento hippy y pionero del rock latino, Santana calcó en el disco Shaman la fórmula del anterior, Supernatural, en el que se rejuvenecía colaborando con artistas de otros estilos, en este caso Macy Gray, Seal, Dido o el rockero Chad Kroeger, de Nickelback, entre otros.

En 1998, el número uno por estas fechas fue para el dúo británico Lighthouse Family con Raincloud, mientras que en 1993 quien lo consiguió fue la banda australiana INXS, al frente de la cual estaba el añorado Michael Hutchence, con Baby don’t cry. Y, como decíamos al principio, concluimos el repaso semanal con un número uno de muchos kilates. El 29 de enero de 1983, hace cuarenta años, Michael Jackson y Paul McCartney lograban la primera posición con The girl is mine. Pocas colaboraciones han estado a la altura de la que ese año protagonizaron el Rey del Pop y el ex-Beatles. Es una de las joyas que incluye Thriller, uno de los discos más brillantes de todos los tiempos.