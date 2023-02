Una madre vegana se enfrenta al colegio de su hija porque se niega a que se disfrace de pescadora en Carnaval

Las redes sociales se han vuelto un medio consumido por todas las edades. A veces para compartir nuestros recuerdos, nuestros deseos y otras muy diferentes para quejarnos sin ningún tipo de miramiento. Y es que, en algunas ocasiones, las denuncias consiguen llamar la atención de otros usuarios y buscan así el intercambio de opiniones.

Una de las últimas denuncias que ha causado una gran polémica en redes, concretamente en TikTok, ha sido la de una madre que se ha mostrado muy afectada por el disfraz escogido por el colegio de su hija de cara a Carnaval.

#FamiliaVegana #NiñasVeganas #Veganismo #CumpleañosVegano #Diversidad #Diferencia ♬ sonido original - VeganayNormal @veganaynormal CRIANDO EN EL EMPODERAMIENTO DE LA DIFERENCIA✊🏻🌈🌱 No quiero normalidad, quiero un mundo lleno de diferentes colores, de diferentes matices, quiero un mundo real, libre, sin miedo, quiero un mundo donde nadie sea normal porque realmente todas seamos diferentes, quiero un mundo donde no se señale a nadie y todas seamos respetadas por igual.💞 Mientras tanto, seguiremos criando en la riqueza de la diversidad y en el empoderamiento de la diferencia. Y tú, ¿tienes miedo de que tus peques sean veganas? ¿Crees realmente que eso les acarrearía algún tipo de problema? Te leo😍 #AlumbrandoUnNuevoMundo

Habitualmente en su perfil de redes sociales explica y da consejos para llevar a cabo una dieta vegana y comparte el amor que transmite a sus hijos por los animales. Sin embargo, la temática elegida en el centro de su hija para el disfraz de Carnaval le ha indignado y ha recurrido a su perfil para quejarse.

Como viene siendo costumbre, los centros educativos eligen cada año una temática y se reparten entre todos los cursos los dsifraces, y en la clase de su hija de ocho años, la profesora y el centro escolar han decidido que los alumnos vayan disfrazados de pescadores. Una elección que ha cabreado mucho a la madre que ha confesado estar "absolutamente desvastada".

Visiblemente afectada y muy enfadada, esta madre ha empezado relatando que no le gusta grabar vídeos así, pero que no le queda más remedio que acudir aquí a denunciar lo que le estaba pasando: "Tengo hasta ganas de llorar, estoy hasta las narices de que siempre se nos diga a las personas que criamos en el veganismo que doctrinamos. Y una mierda doctrinamos", empezaba diciendo.

La madre se ha negado a que su hija se ponga ese disfraz "porque atenta contra sus principios morales y éticos" y en el centro han dicho que es obligatorio ir y que de no ser así podrían buscarse un problema porque, según la profesora "todas tenemos principos morales y éticos, pero que hay una normativa en la clase", continuaba detallando.

Esta tiktoker ha asegurado que llegará hasta el final y luchará para que su hija no se disfrace de pescadora: "Así que ahora me toca pelearlo, escalarlo al equipo directivo, mostrarle el BOE, como no puede discriminar a nadie por, precisamente, sus creencias religiosas, morales o éticas. Otra vez a liarla en el cole. Estoy harta, estoy harta de que se nos ningunee y estoy harta de que no se nos tenga en cuenta nunca".".