De Buenafuente a Dani Rovira: los presentadores más y menos criticados de los Premios Goya

No queda nada para que se celebre la 37ª Edición de los Premios Goya: los prestigiosos galardones españoles que celebran lo mejor de nuestro cine. Esta edición se traslada hasta Sevilla, donde películas como As Bestas, Cinco Lobitos o Alcarrás intentarán hacerse con algunos de los premios más importantes del año.

Para esta edición, además de contar con grandes artistas como Guitarricadelafuente encima del escenario para actuar, la Academia ha contado con dos pesos pesados del mundo del cine español: Clara Lago y Antonio San Juan. La actriz y el actor retoman los papeles de maestros de ceremonias (figura que de la que decidieron prescindir en 2022). Pero ser presentador de los premios Goya es un caramelo envenenado. Y es que todo el mundo va a opinar sobre cómo lo has hecho.

En LOS40 repasamos algunos de los presentadores y presentadoras más criticados de los últimos años. Pero no todo va a ser oscuridad en este artículo, también recalcamos aquellos maestros de ceremonia que se metieron al público en el bolsillo.

Los más criticados

No siempre llueve a gusto de todos, sobre todo cuando hablamos de humor. En los últimos años han sido muchos los presentadores que han sido criticados por sus bromas encima del escenario. Dos de ellos fueron Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla en 2018. Y es que su tono, tan de La Hora Chanante, no pegaba ni con cola en un escenario. No faltaron algunos chistes de cuñao. Por ejemplo este que soltó Ernesto: "Handia, dicen que es un drama pero yo diría que es una película de ciencia ficción porque al final hay un vasco que folla".

Pero la culpa no fue de ellos. Por lo menos en parte. Y es que el guion flojeba por todas partes. El problema es que ni Ernesto ni Joaquín lo hicieron suyo. Y si en las tres horas que dura la gala no te crees lo que dices, mal vamos.

Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes en los Goya 2019 / uan Naharro Gimenez/WireImage

No se quedó atrás su antecesor, Dani Rovira, quien presentó hasta dos veces la gala. Pero fue en 2017 cuando se convirtió en el blanco de las críticas por un gag supuestamente humorístico con el que buscaba reivindicar más papeles para mujeres en el cine. ¿El problema? Que no se llegó a entender. Dani apareció calzando unos tacones rojos de aguja para pedir más mujeres en el cine. Pero no lo llegamos a entender.

Otra gala que fue muy criticada y cuyo presentador no estuvo a la altura fue la de 2014. Manel Fuentes fue el conductor de aquella noche. ¿El problema? Que el guion no había por donde cogerlo y las intervenciones del presentador de Tu cara me suena fueron de lo más aburridas. ¡Una pena! Ya que él está muy acertado siempre en los directos.

Dani Rovira en los Goya 2017 / Juan Naharro Gimenez/WireImage

Los más divertidos

Pero no todo han sido críticas. ¡Ni mucho menos! El propio Dani Rovira, quien en 2017 no salió muy contento de la experiencia, gustó al público en 2015. Su humor, perfecto para todos los públicos, gustó a la audiencia.

Otra de las presentadoras que fue muy aplaudidad por sus monólogos fue Eva Hache. La cómica supo cómo adaptar su humor perfectamente a la gala, provocando las carcajadas a los asistentes y a la audiencia. Tanto gustó su forma de conducir la gala que lo hizo durante dos años seguidos: 2012 y 2013.

Tampoco estuvo mal Broncano. En 2019, el cómico se puso al frente de la gala. Al igual que Eva, no estuvo impostado y supo llevar su sentido del humor a la fiesta más importante del cine español. Eso sí, no ha repetido como conductor de la gala.

Sin duda, dos de los presentadores más queridos y recordados de los Premios Goya fueron Buenafuente y Silvia Abril. La pareja dio espectáculo incluso después de haber presentado. Los dos se presentaron con la misma ropa en el programa de Buenafuente para contar su experiencia como presentadores. Sin duda, los dos cómicos estuvieron de diez.