La esperada foto de Cristina Pedroche como nueva presentadora de ‘Password’

El pasado 13 de enero, Cristina Pedroche compartía con sus seguidores que le acababan de descartar de un proyecto para el que había hecho un casting, estaba muy ilusionada, pero finalmente habían escogido a otra.

"Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí. Yo sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante al proyecto" decía en sus redes sin especificar el formato al que se refería, pero dando a entender que ya era conocido.

Días más tarde, se hacía público que Luján Argüelles había sido escogida para conducir la nueva etapa de Password. Pero al ser incompatible con otro programa que había aceptado en TVE, se quedaba fuera del de Antena 3, por lo que sería Pedroche la nueva presentadora.

Desvelado el misterioso proyecto de la de Vallecas, ahora han anunciado que empiezan las grabaciones y ella se ha mostrado totalmente ilusionada. Así lo transmite en la primera imagen que ha compartido la cadena, con Cristina como presentadora de Password.

🎬 Arranca el rodaje de 'Password’, el nuevo concurso de ATRESMEDIA TV, con @CristiPedroche al frente



El grupo apuesta una vez más por los programas que más triunfan a nivel internacional, teniendo la cartera de formatos de mayor éxito del mercado españolhttps://t.co/xNDeXlJkU0 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 9, 2023

Y es que se trata de su primer proyecto, tras haber anunciado su embarazo. Eso sí, no lo hará en solitario porque, por primera vez, estará grabando con su bebé en camino.