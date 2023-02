Ricky Merino y su deuda pendiente en Operación Triunfo: “Se los dieron a todo el mundo menos a mí”

Han pasado más de cinco años desde que conocimos a los chicos y chicas de Operación Triunfo 2017. El talent musical volvió a TVE con más fuerza que nunca, demostrando que el formato estaba vivo y catapultando a toda una nueva generación de artistas como Aitana, Amaia o Lola Índigo.

Entre los concursantes estaba Ricky Merino. El balear, quien ha sabido ganarse su sitio en la industria del entretenimiento como presentador, llegó hasta la sexta gala, siendo el quinto expulsado de la edición. De este modo, Ricky ha recordado su paso por el programa en Radio Aragón.

¿Lo mejor de todo? Que ha contado algo que todavía no ha superado de su estancia. "Hay un tema que, cinco años después, todavía no he superado. Ellos te piden que entregues una lista de 15 canciones que te gustaría cantar en el programa, ¿no?", empieza recordando.

Ricky continúa explicando que sus 15 temas seleccionados deberían de haber sido "buenísimos" porque "se los dieron a todo el mundo menos a mí".

El artista continúa explicando que uno de los temas que estaba en la lista era Cake By The Ocean de DNCE. Él pensaba que se lo iban a dar en la primera gala (ya que lo había puesto en la lista), pero la canción fue para Raoul y Thalía.

"Corre de Jesse y Joy también estaba en mi lista. Y así todas las semanas", ha dicho el cantante, haciendo referencia a la versión de Mireya Bravo y Juan Antonio.

¿Qué canción le hubiese gustado cantar?

El presentador le pregunta qué canción se quedó con las ganas de cantar. Ricky lo tiene claro y, sinceramente, hubiese sido una fantasía: "Había una que quería hacer que era una canción de las Spice Girls. Hubiese sido muy guay hacer una versión ahí. Me la habrían dado ya en la gala 6, pero me echaron".

Sin duda, nos hubiese encantado ver a Ricky y al resto de sus compañeros dándolo todo con Wannabe. Hubiese sido historia de España.