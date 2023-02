¿Qué merece más la pena? Los precios de Netflix, HBO Max, Prime Video, Movistar Plus+ y su contenido más top

No hace ni diez años que la primera plataforma de streaming llegó a España, aunque no ha hecho falta todo ese tiempo para disfrutar de un montón de posibilidades a un solo click. Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video o Movistar Plus+ son los nombres en los que ahora recae una grandísima parte del peso audiovisual del país, siendo la casa de muchos títulos de producción nacional y extranjera.

No es extraño ver que muchos espectadores están suscritos a una, dos o incluso todas las opciones disponibles; aunque en tiempos de recortes siempre surgen las mismas dudas. ¿Cuánto cuesta cada una? ¿Qué ofrecen sus catálogos? Y la última, aunque no menos importante... ¿Cuáles valen realmente la pena?

Está claro que para gustos, plataformas de streaming; por eso en LOS40 os contamos el precio y tarifas de cada una de ellas, así como qué ofrecen en cuanto a contenidos. Así que si estás pensando en cambiar de plataforma o ampliar tus suscripciones mensuales, sigue leyendo:

Netflix

Un móvil con la aplicación de Netflix. / Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty

El precio de las tarifas de Netflix

Las tarifas de Netflix son las más desglosadas de todas. Hay hasta cuatro tipos de suscripción, cada una con sus propias características.

Hay una tarifa básica con anuncios que cuesta 5,49€, en los que antes y durante de películas y capítulos de series se incluyen algunos spots publicitarios. Su calidad es HD hasta 720p, y algunos títulos no están disponibles por falta de licencias. No se pueden descargar contenidos para ver sin conexión a internet, además de no permitir compartir cuenta ni añadir usuarios extra fuera de la casa del contratante. La otra tarifa básica sin anuncios cuesta 7.99€, y aunque no tiene publicidad, solo puede ser utilizado por una persona de manera simultánea. Sí se puede descargar contenido —aunque igualmente su calidad se limita a 720p— y tampoco permite añadir nuevos miembros externos a la casa en la que se ha contratado la cuenta.

De ahí se puede pasar al plan estándar de 12,99€, que cuenta con hasta dos pantallas simultáneas; o lo que es lo mismo, dos personas en una misma casa pueden ponerlo en dispositivos diferentes y verlo a la vez, además de poder descargar ambos contenidos. La calidad sube hasta 1080p, y aquí sí se puede añadir otro suscriptor para compartir cuenta. Eso sí, tendrá que pagar 5'99€ para poder compartirla, lo que haría un total de casi 19€ al mes.

El plan premium asciende a 17,99€ mensuales, y tiene mejoras considerables acorde a la subida de precio. Se pueden ver contenidos en hasta cuatro pantallas simultáneas de personas convivientes, y en máxima calidad —ultra HD de 4K y HDR—. También sube el número de usuarios con los que puedes compartir la cuenta por 5,99€ al mes, lo que dejaría la cuota mensual en 23,98€ con otro usuario y 29,97€ con dos.

¿Qué ofrece su catálogo?

Netflix ofrece una variedad de títulos de lo más extensa, además de algunas de las series de moda de los últimos años. Echando un vistazo rápido por todo lo que ofrece, pueden verse Stranger Things, Miércoles, Dahmer, Sense8, The Crown, Heartstopper... Por no hablar de la producción nacional.

La plataforma puede presumir de ser la plataforma con más proyectos en España, siendo las joyas de la corona La Casa de Papel o Élite. A esas se pueden sumar otras como Bienvenidos a Edén, Sky Rojo, Valeria, Sagrada Familia... Y lo que queda por estrenarse en este 2023.

HBO

Un ordenador con HBO Max abierto. / Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty

El precio de las tarifas de HBO

En el caso de HBO —ahora llamado HBO Max en nuestro país—, las tarifas se reducen a dos posibilidades, aunque más económicas que en Netflix. Hay que destacar que en ambas opciones están presentes las siguientes características: una calidad de hasta 4K HDR, dos conexiones simultáneas —sin necesidad de estar en la misma red wifi—, y con posibilidad de verla fuera del domicilio que ha contratado sus servicios.

En cuando al precio, existe una tarifa mensual de 8,99€. Se paga mes a mes y no tiene compromisos a la hora de cancelarla, pudiendo prescindir de la suscripción en cualquier momento. También está la posibilidad de contratarlo de manera anual con un pago único por adelantado de 69,99€, de manera que tendrás 12 meses ya contratados. Con esta segunda manera, te ahorras 37,89€; o lo que es lo mismo, unas cuatro mensualidades.