Roger Waters, cantante de Pink Floyd, graba a escondidas The Dark Side Of the Moon

Roger Waters, cantante de la mítica banda Pink Floyd afirma que está grabando de nuevo el icónico álbum de 1973 The Dark Side of The Moon (el lado oscuro de la luna). Este disco es el segundo más vendido de la historia y la portada está considerada como una de las más icónicas de la música.

La razón por la que el artista está volviendo a grabar las canciones es porque "la gente no está reconociendo de qué va el álbum, no entiende qué quería decir en su momento", ha mencionado en una entrevista con The Telegraph.

Durante la charla, afirmó que lleva trabajando en este proyecto durante varios meses y sin ayuda o conocimiento de sus compañeros de banda David Gilmour y Nick Mason. De hecho, él va a grabar todos los instrumentos y voces, tan solo contará con la ayuda de un buen amigo suyo llamado Gus Seyffert, que se encargará de tocar el órgano. En cuanto a la voz, Saunders, uno de los pocos que han tenido la oportunidad de escuchar el nuevo disco, dice que con la edad, se le ha crispado un poco el tono y que recuerda a Johnny Cash.

El fundador de Pink Floyd tiene pensado hacer una gran presentación en torno al nuevo proyecto aunque no será sencillo teniendo en cuenta que los derechos del disco, del nombre y del grupo están repartidos entre los 3 miembros principales. Gilmour y Mason están en desacuerdo con esta idea y se han lanzado varios dardos en redes sociales. La mujer de David Gilmour, Polly Samson tuiteó lo siguiente:

Polly afirma que Roger Waters es antisemita, no declara impuestos, hace playback, misógino y ladrón, su marido, Gilmour retwitteó añadiendo que "todo lo dicho es verdad".

Parece que la exitosa banda no pasa por su mejor momento y que los tres integrantes no son bien allegados. Un conflicto interno está disolviendo la amistad y la regrabación de The dark side of the Moon no ayudará a solventar los problemas sino que, probablemente, empeorará la relación.