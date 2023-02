Fallece Charlie Thomas, integrante del grupo The Drifters, a los 85 años

Charlie Thomas, integrante del grupo The Drifters, ha fallecido a los 85 años de edad a causa del cáncer de hígado que padecía. Según informa el New York Times, el cantante murió el 31 de enero en su casa de Bowie, Maryland (EEUU).

Thomas fue parte del histórico grupo de R&B, pop y soul durante su gran éxito comercial a principios de los años sesenta. Se convirtió en un Drifter por casualidad. Mientras estaba cantando con The Five Crowns, un grupo de R&B, en el Apollo Theatre de Harlem en 1958, llamó la atención de George Treadwell, manager de los Drifters originales, que también estaban en el cartel.

Ocurrió que, además de hacer un concierto desastroso, un miembro de los Drifters se emborrachó y maldijo al dueño del Apollo y al promotor del espectáculo. En ese momento, Treadwell despidió a todos los miembros de la banda y los reemplazó con los músicos de los Crowns, grupo del cual formaba parte Thomas y Benjamin Earl Nelson, que más tarde sería conocido como Ben E. King.

Charlie no pudo estar más feliz en ese momento, pues era seguidor de los Drifters. Los nuevos Drifters cumplieron con las obligaciones de gira del grupo anterior y comenzaron a grabar al año siguiente para Atlantic Records, producidos por el equipo de compositores de Jerry Leiber y Mike Stoller.

The Drifters en 1967: Rick Sheppard, Bill Davis aka Abdul Samad, Johnny Moore, Charlie Thomas y Bill Fredricks. / Michael Ochs Archives/Getty Images

El grupo fue muy popular entre los años 1953 y 1962 y, a pesar de haber tenido varias rupturas, siguen en activo en la actualidad. Otros grandes cantantes como Clyde McPhatter, Bobbie Hendricks y Johnny Moore también fueron parte de los Drifters en algún momento de la historia del grupo.

Los éxitos continuaron durante varios años. Thomas fue la voz principal en al menos dos de los mayores éxitos de The Drifters, Sweets For My Sweet (1961), que versionaron con gran éxito los Searchers en Inglaterra, y When My Little Girl Is Smiling de 1962. También lo fue en clásicos como I Feel Good All Over de 1963, con posterior cover de The Paramounts, el grupo anterior a Procol Harum.

Mientras actuaba con los Drifters, Thomas grabó además éxitos tales como There Goes My Baby, Under the Boardwalk, This Magic Moment y Saturday Night at The Movies. El tema Save the Last Dance for Me fue su única canción en alcanzar el número 1.

The Drifters - Save The Last Dance For Me

Nacido en Virginia en 1937, Charlie Thomas dejó The Drifters en 1967, pero continuaría actuando con miembros de la banda durante las siguientes décadas, a veces como parte de un grupo llamado The Original Drifters, otras como líder del grupo Charlie Thomas' Drifters.

En 1988, Thomas fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll junto con sus compañeros de The Drifters: Ben E. King, Bill Pinkney, Clyde McPhatter, Gerhart Thrasher, Johnny Moore y Rudy Lewis.