Whitney Houston y sus lazos de cariño mutuo con Michael Jackson, Kevin Costner o Aretha Franklin

Kevin Costner confesó: "Ella fue mi único y verdadero amor". Eddie Murphy, aunque supuestamente le dio calabazas, admitió que “era una bella persona” y que fueron “muy buenos amigos”. Con Michael Jackson mantuvo una relación muy cercana y especial, se entendían sin hablar. Y Aretha Franklin “la amaba como si fuera su hija”. Numerosas celebridades, del cine o de la música, pasaron por la vida de Whitney Houston en sus más de tres décadas de trayectoria. Solo algunas no lo hicieron de forma fugaz. Solo unos pocos privilegiados hubieran podido decir que mantuvieron con la diva lazos de cariño.

Con Michael Jackson se entendía sin hablar

Era inevitable que las dos grandes estrellas del siglo XX se conocieran. Ambos se movían en los mismos círculos y asistían a los mismos eventos en la época en la que sus carreras estaban en lo más alto. Incluso estuvieron a punto de trabajar juntos en un par de duetos, pero por circunstancias ajenas a ellos, al final no pasó. Sin embargo, su relación fue muy especial… y muy secreta. Debra Martin Chase, amiga de Whitney y reconocida productora de cine y televisión, asegura en el documental ‘Whitney’ que la cantante tenía una afinidad particular con Michael. Mucho más profunda de lo que es habitual en el mundo ‘show business’.

Whitney y Michael compartían un aislamiento similar, familiar, específico. Algo que les permitía a los dos visitarse mutuamente y simplemente estar en silencio, sin palabras, en sintonía con lo que el otro estaba experimentando: “Michael Jackson la llamaba algunas veces. Ella iba y se sentaba con él en la habitación del hotel en el que se alojaba. No se decían nada el uno al otro. Pero se entendían sin hablar. Mantuvieron una relación muy cercana”.

Matt Fiddes, ex guardaespaldas y confidente de Michael Jackson, hizo unas declaraciones sorprendentes en el periódico londinense ‘Sun’ en Abril de 2012. Aseguraba que Houston y Michael habían tenido un ‘affair’ secreto en 1991. "Whitney prácticamente se trasladó al rancho de Michael y tuvieron una aventura como cualquier otra pareja. Pero Michael dijo luego que siempre había esperado que la relación hubiera ido más allá, y sé que soñaba con casarse con ella". El romance, dice, duró dos semanas.

También contó que en 2001 hubo un emotivo encuentro en el Madison Square Garden de Nueva York, donde se celebraba el 30º aniversario del 'Rey del Pop'. "Ambos estaban confusos... compartieron el que sería su abrazo final y Michael le rogó a Whitney que dejara las drogas que estaban destruyendo su vida. Cuando se abrazaban los dos se susurraron que se querían. La emoción estaba escrita en sus caras". Ironías de la vida, fue Michael quien falleció por sobredosis de calmantes tres años antes que ella.

Aunque el testimonio de quien hoy es un millonario experto en artes marciales no ha sido corroborado por nadie más, en 2016, la cantante y amiga de la diva del pop, Brandy, reavivó las especulaciones del romance secreto de las dos estrellas. Publicó en su perfil de Instagram una vieja instantánea en la que el intérprete de Thriller le plantaba un beso en la mejilla a una resplandeciente Houston. La imagen iba acompañada de este comentario: “Ella dijo que Michael estaba loco por ella… Yo me quedé como ‘¡¡¡guau!!!’ #NippyJackson”.

De Eddie Murphy estuvo enamorada

Eddie Murphy y Whitney Houston tuvieron una relación muy cercana. Se rumoreó que hubo más que amistad, pero él lo desmintió en una entrevista de 2012 publicada en ‘Extra’: “Nunca fui pareja de Whitney. Ella era amiga mía. Salimos a cenar juntos algunas veces, pero nunca fue como pareja. Nunca fuimos novio y novia”. “Éramos muy buenos amigos”, continuó. “Ella era una bella persona. Escuché a un montón de gente hablando de su sentido del humor, y realmente tenía un enorme sentido del humor, era una chica divertida”.

Robyn Crawford, la mejor amiga de Whitney y con quien durante décadas vivió “una amistad íntima en todos los sentidos” (tal y como ella misma ha contado en el libro ‘A song for you’), afirma que Houston estuvo enamorada de Murphy, incluso cuando la perseguía Bobby Brown en 1989. Pero el actor se mostraba esquivo. Crawford describe una noche en particular cuando Murphy supuestamente iba a ir a visitar a Houston en su mansión en Nueva Jersey. Ella misma preparó la mesa para Eddie: “Se puso un vestido negro y zapatos de tacón bajo”. Pero Murphy nunca apareció y su plantón dejó a Whitney con el corazón roto.

Por eso sorprende que Houston recibiera una llamada del ‘Policía de Beverly Hills’ el 18 de Julio de 1992, el día de su boda. “Llamó para decirle que estaba cometiendo un error”, escribe Crawford. “Pero siguió adelante”.

“Aretha Franklin la amaba como si fuera su hija”

La ‘Reina del Soul’, era buena amiga de Cissy Houston (madre de la cantante) y formó parte del entorno más cercano de la cantante desde pequeña. Whitney la admiraba. En una entrevista para MTV Aretha explicaba su relación y contó cómo la conoció cuando era una niña: “Whitney era, bueno sigue siendo, una chica tímida y encantadora, una jovencita muy hermosa”. Y añadió que nunca se había dado cuenta de lo mucho que Whitney la admiraba y el impacto que tuvo en su vida: “No tenía ni idea de que me sentía tan cercana, pero es maravilloso, es fabuloso” explicó.

En 2014, Franklin participó en un emotivo homenaje a la artista fallecida en Radio City Music Hall en Nueva York. Cantó una versión de la icónica I Will always love you y, dirigiéndose al público, dijo: “Todos reconocemos a una de las mejores cantantes que jamás se han situado ante un micrófono. Y cada vez que escuchemos estos memorables acordes, pensaremos en ella y la recordaremos”. Según Dionne Warwick (prima de Houston): “Aretha amaba a Whitney como si fuera su hija”.

Kevin Costner: "Ella fue mi único y verdadero amor"

Kevin and Whitney se hicieron amigos íntimos en 1992, durante el rodaje de ‘El guardaespaldas’, y su cariño se mantuvo hasta el fallecimiento de la artista. "Siempre estuvo muy cercana a mí, siempre fue alguien a quien yo apreciaba. La escribía cartas habitualmente”, contó en CNN. Y continuaba: “Tenía la esperanza de ayudarla en su lucha contra las adicciones. Desconozco si alguna vez leyó esas cartas". El 11 de Febrero de 2012, cuando supo que su amiga había fallecido, publicó un comunicado diciendo: "Ella fue mi único y verdadero amor".