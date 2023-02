Martina Cariddi (‘Élite’) nos enseña cómo llevar el mullet

El cast de Élite marca tendencia. Los actores y las actrices de la famosa serie de Netflix se han convertido en auténticos referentes de estilo. Ya sea en sus apariciones en alfombras rojas o desde sus redes sociales, ¡todo lo que se ponen es moda!

Una de las actrices que más nos ha sorprendido con sus looks ha sido Martina Cariddi. La actriz que da vida a Mencía tiene uno de los personajes más queridos de la nueva generación. Pero Martina no solo sorprende con sus looks en los pasillos de Las Encinas (donde se atreve con las cadenas, las chaquetas rockeras y los pinchos), también nos enamora con sus estilismos en la vida real.

A finales de diciembre, Martina ha decidido cambiar radicalmente de imagen. La estrella de Netflix ha dicho adiós a su melena y ha cambiado totalmente de peinado, apostando por un corte que nos recuerda mucho al de Carla Díaz, su hermana en Élite.

Martina Cariddi dice hola al mullet

Martina Cariddi se ha sumado a una de las tendencias de la temporada: el peinado mullet. ¡Y le queda de maravilla! En sus últimas publicaciones de Instagram podemos ver lo bien que luce con este nuevo look.

Además, Martina ha decido apostar por un nuevo color de pelo: el pelirrojo. Martina está increíble con esta nueva imagen. Eso sí, todavía no sabemos si se trata de un look para un nuevo proyecto. Tendremos que esperar para saberlo.

Las fotos que ha compartido Martina pertenecen a una campaña de Yves Saint Laurent y están hechas por Rubén Vega. Sin duda, el fotógrafo ha sabido captar a la perfección la energía de la actriz a través del objetivo.