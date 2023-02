Drake, investigado por el asesinato de XXX TENTACIÓN

XXX Tentación fue un rapero que marcó una época. Su sonido y energía tan característica hizo que estuviera entre los raperos norteamericanos más cotizados. Gracias a la aplicación Souncloud, sus temas ganaron mucha popularidad y se convirtió en un icono del rap. Su trayectoria, fue más corta de lo esperado, ya que lamentablemente falleció en un asesinato en el que acabaron con su vida a punta de pistola para robarle un collar muy valioso.

Con su fallecimiento, entró en el nuevo club del 21, una expresión que representa la agrupación de varios raperos que fallecieron a los 21 años. A este club pertenecen los precursores del movimiento emo-trap Lil Peep y Juice WRLD.

Pero realmente, ¿qué tiene que ver Drake en el asesinato de XXX? Todo se remonta a hace unos cuantos años, en el que fans de la industria tenían la loca hipótesis de que el rapero de Toronto habría matado a XXX. La mala relación entre ambos surge cuando X acusó a Drizzy de robar el flow en la canción Look At Me para varias canciones de su disco More Life. Como respuesta, el de One Dance dijo que ni le conocía, cosa que enfadó mucho a X y escribió en redes: Si algo me pasa, si acabo muerto ha sido Drake. Meses después, falleció.

¿Por qué Drake está siendo investigado?

Nuevos informes de la revista especializada AllHipHop indican que el presunto asesino acusado en realidad quiere que Drake testifique en el juicio. "El testimonio de dicho Aubrey Drake Graham es necesario para el caso, y es necesario tomar el testimonio Aubrey Drake Graham para evitar el fracaso de la justicia", dice el documento.

Uno de los sospechosos y su abogado supuestamente piensan que Drizzy habla del asesinato en una de sus canciones más recientes, On BS. Si se hubiera mordido la lengua en ese directo, seguiría vivo, canta en la segunda estrofa.

Todo esto no son nada más que teorías locas creadas por los más fanáticos, a priori no tienen demasiado sentido, pero por muy despiadadas que parezcan han convencido a los jueces y Drake tendrá que declarar.