Bruno Gagliasso de ‘Operación Marea Negra’: 25 curiosidades para conocer al hombre casi perfecto

Bruno Gagliasso es un actor brasileño y toda una celebritie en su país. Buena prueba son los casi 22 millones de seguidores que tiene en Instagram. A España llegó haciendo de policía en la serie de Netflix, Santo y ahora, le vemos como narcotraficante en Operación Marea Negra de Movistar+.

Está casado con una presentadora también brasileña y tienen tres hijos, dos de ellos adoptados en Malawi que ya son portada de revistas. Desconecta en su paraíso personal en contacto con la naturaleza en su rancho Montanha y está comprometido política y socialmente con diversas causas. ¿Podríamos hablar del hombre perfecto con una vida perfecta?

“Yo no sé si es perfecta, pero es una vida que me hace bien, soy muy, muy feliz con la vida que tengo, con mis hijos, mi esposa, con mi trabajo. Pero es una vida activa, soy feliz porque lucho por mis derechos, los derechos de mis hijos. Pero no es perfecta”, reconoce.

Si hablamos de la música, reconoce que, a diferencia de otros actores, él canta muy mal y lo hace solo en la ducha. En España conoció a Leiva y le gustan mucho sus canciones. Su mujer es amiga de Anitta y en casa escuchan mucha música brasileña de los clásicos como Caetano Veloso, Joao Gilberto o Jobim. Pero si tiene que mirar afuera, se queda con grupos míticos como Rolling Stones o Guns’N’Roses, aunque su hijo escucha mucho rap.

Después de charlar con él en su última visita a España, hemos recogido 25 curiosidades sobre él para demostrar que no andamos tan desencaminados si hablamos del hombre perfecto.

#1. Habla español o portuñol

Aquí, hablando, conociendo personas. Me encanta charlar, me encanta escuchar al otro. Me encanta hablar porque soy actor y necesito del otro. Necesito conocimiento. Necesito historias para poder hacer lo que hago. Estoy encantado con Madrid porque aquí puedo andar, caminar, tomar un cafecito, charlar con amigo, ir al cine, tranquilo.

#2. Lo más sorprendente de España

Las personas, somos muy próximos. Nosotros somos calurosos como los españoles. Los brasileños y los españoles son muy parecidos. Nosotros miramos a los ojos, nosotros hablamos tocando y dando besos. Cuando pensamos en los europeos, tenemos una idea de que son fríos y los españoles no lo son. Eso me encanta porque me gustan los humanos, las personas y por eso me quedé tan apasionado de España y de Madrid.

#3. Amigos en España

Hice amigos, grandes amigos aquí. Echo de menos a mis amigos, charlar, tomar un trago, sentarnos en un bar, ustedes hacen mucho eso, charlar, caminar. Aquí hago todo caminando y echo de menos caminar, ir de un barrio a otro, caminando, tranquilo.

#4. Primer evento en España: LOS40 Music Awards

Lo recuerdo mucho, principalmente porque conocí a Almodóvar. Compartimos pocas palabras, pero soy un admirador de Almodóvar, tengo ganas de conocernos más. Tenemos amigos comunes en Brasil. Recuerdo que fue una noche linda. Tengo mucho placer en empezar a trabajar aquí porque me siento nostálgico, tengo cierta nostalgia porque recuerdo cómo empecé en Brasil. Me encanta empezar a conocer a los periodistas, a otros actores, me gusta.

#5. Casi 22M se seguidores en Instagram

Por eso hago lo que hago. Hablo de poítica, hablo sobre derechos. Tengo conciencia y por eso amo lo que hago. Hago política a través del arte, posicionamientos. Lo que hago con twitter e Instagram es usarlo a mi favor.

#6. Un niño precoz

Con 8 años hice una primera participación porque era un chico muy inquieto. Siempre hablé mucho, siempre estaba en movimiento. Fui a una grabación de una serie, una telenovela, y había un chico que hablaba y hablaba y el directo dijo, ‘¿qué pasa? ¿quién está hablando?’ y yo dije, ‘yo’. ‘Venga, vas a hacer la serie entonces’ y fue así. Después me quedé un tiempo sin hacer nada, haciendo teatro profesional y me formé y empecé a trabajar como actor.

#7. Hiperactivo

Sí, soy hiperactivo, tengo déficit de atención e hiperactividad y mi cabeza está siempre funcionando. Ahora con la madurez estoy más tranquilo y procuro no hacer tantas cosas, pero siempre estoy haciendo casos. Cuando descanso, lo hago haciendo cosas.

#8. Amante de su profesión

Tengo conciencia de que soy quien soy gracias a mi trabajo. No sabría hacer otra cosa. Es lo que me hace humano, lo que me hace aprender, lo que me da las ganas de vivir la vida por mis hijos. He conquistado muchas cosas con el arte, principalmente mi carácter, mi familia, mis amigos. Yo tengo conciencia del poder que tiene el arte, principalmente para Brasil.

#9. Actor de telenovelas

En Brasil muy valorado porque nosotros las hacemos muy bien. Las telenovelas brasileñas son muy buenas. Habrá malas, como habrá películas malas, pero las telenovelas brasileñas son muy buenas. Estoy muy orgulloso de haber empezado haciendo telenovelas. Las brasileñas son muy buenas, las recomiendo.

#10. Operación: Marea negra, una forma de hablar del narcotráfico

Me gusta hablar de cosas como los narcotraficantes, es muy importante hablar de eso. Es una historia verídica que ocurrió hace poco. Una historia loca. Si lo viésemos y no supiéramos que era real, no lo creeríamos. Cuando hablamos de un narco brasileño, la primera cosa que todos piensan es que es negro y que está en las favelas, pero los verdaderos narcos, los malos, no son ellos. Son los que no usan armas, usan bolígrafos. son los que hacen las leyes, los verdaderos poderosos que tienen estudios, hablan español, hablan inglés, son chicos poderosos.

#11. Posicionamiento respecto a las drogas

Tengo un primo que usa cocaína y siempre sufrimos todos con eso. Quería hablar de eso, me hace bien abrir la discusión y si puedo hacer eso con mi arte, ¿por qué no? Me encanta cuestionar, preguntar.

#12. Permanente luna de miel con su mujer

13 años. No creo ser un ejemplo, tenemos muchos altibajos, como todo casado. Nosotros estamos aprendiendo siempre y no hay receta, nosotros somos amigos, compañeros y estamos siempre aprendiendo. Ella conmigo y yo con ella. Nuestros hijos hicieron mucho también, mucho, mucho, mucho, porque no estamos juntos solo por ellos sino porque queremos estar juntos, queremos pasar por esta vida juntos.

#13. Dos hijos adoptados en Malawi

Mi esposa no quería adoptar. Fue a hacer un programa, porque es presentadora, y fue a hacer entrevistas a Malawi. El último día quiso ir a refugios para ayudar y se encontró con nuestra hija, fue muy emocionante. Me llamó y me dijo, ‘encontré a nuestra hija’. Me fui a Malawi parra conocer también a nuestra hija y empezamos una historia linda. No tomamos la decisión de adoptar, fuimos adoptados por nuestra hija. Después de dos años mi hija quería un hermano y pensamos, por qué no Malawi. Volvimos a Malawi y comenzamos otra historia con nuestro hijo. Son dos historias distintas.

#14. Un hijo biológico

También tenemos un hijito de tres años ahora, que se llama Zayn, que no esperábamos. No queríamos hijos biológicos porque estábamos felices con nuestros hijos de corazón, pero llegó y somos una familia muy linda, grande y estamos siempre aprendiendo.

#15. Luchando contra el racismo

Tengo odio. El racismo es muy malo y está en todos los hogares. Crecemos en una sociedad racista. Nos queda luchar, nos queda enfrentar, nos queda indagar y cuestionar porque los chicos ya sufrieron racismo.

Tenemos que hacer, no nos podemos quedar quietos porque si nos quedamos quietos, estaríamos siendo conniventes con eso.

#16. Hijos con inquietudes

A mi hija le gusta la moda. La madre es una referencia de moda y le gusta. Mi hijo es un artista, pinta, canta, le gusta mucho. Mi hijito es muy pequeño y le gustan los animales y la naturaleza, como a mí.

#17. Bless, su hijo mayor, inspiración obras de arte

Un artista magnífico, maravilloso de Brasil, que ya admiraba mucho porque me encanta su obra. Cuando llegué a Madrid un amigo me dijo que Alexandre estaba exponiendo en Madrid. Y me fui a verlo. Estaba mirando las cosas, hablé con ellos. ‘¿Has visto a Bless?’, `Bless, ¿por qué?’, ‘¿cómo que por qué Bless? Porque pinté a Bless. No me lo creía. ‘Tu hijo me inspiró para hacer una tela’. Empecé a llorar y a emocionarme porque mi hijo es artista, pinta todo. El hermano de mi mujer también es artista y se queda con Bless pintando y me quedé todo emocionado porque el arte hace esos encuentros.

Pude conocer a un artista que me encanta, que es una inspiración. Un artista bueno, negro, brasileño, recorriendo el mundo y que se inspiró en mi hijo. La exposición de Alexandre es sobre las personas en museos del mundo y se quedó encantado de una foto que hice de mi hijo en parís mirando una obra de un artista que hace pintura de negros y él es negro también. Fue maravilloso.

#18. Paraíso personal: El rancho Montanha

Mi paraíso, donde me siento conectado con Dios, me siento presente, donde me siento humano, en vida. La vida no son los premios, no son los coches… la vida es la naturaleza, somos parte de la naturaleza. He plantado 20.000 árboles. Tenemos un instituto de recuperación de animales silvestres y tenemos osa parda, tucán, papagayo, periquitos, tenemos los animales que recuperamos de accidentes de tráfico y los soltamos en la naturaleza.

#19. Crítico con el gobierno

Nosotros teníamos un gobierno en Brasil este año que era muy malo. No creía en la naturaleza, en ciencia, en salud, en vacunas, en covid, no creía en nada, solamente en crecimiento económico, pero no se crece económicamente si no cuidas de la naturaleza, la salud, la educación, es una tontería. Tenemos un gobierno muy corrupto y genocida.

#20. Bolsonaro, personaje odiado

Es un genocida, por eso que no vuelve a Brasil, está en Estados Unidos, sabe que es un criminal. Solamente los fanáticos fascistas que están al lado de él.

#21. Marighella, película censurada

Hicieron otro tipo de censura, una censura velada, muy mala también, pero distinta. Nos quedamos dos años sin poder estrenar en Brasil, eso existe, ¿qué pasa? Tuvimos que estrenar en Berlín y por modo de la presión pudimos estrenar en Brasil, pero no es bueno eso porque un pueblo sin arte, sin historia, no es nada.

#22. Religión: Camdomblé, nada que ver con la santería

Es un proceso natural del catolicismo en Brasil, hacer la demonización de algo distinto, lo que no conocemos. Es falta de conocimiento porque es una religión maravillosa que viene de África. Hacen lo que siempre hicieron, intentar apagar las historias, no me incomoda, porque la verdad siempre sale a la luz.

#23. Caso Dani Alves

Pésimo, muy mal porque si ha cometido un crimen, tiene que cumplir. Todos están decepcionados, como ustedes aquí lo están. Él era un ídolo para todos. Si es un crimen tiene que cumplir la pena, no es víctima.

#24. Sin crisis de los 40

No, los 40 me encantan porque con la madurez me gusta lo que veo: mi familia, mi carrera. Estoy muy orgulloso de lo que he conquistado en mi vida.

#25. Proyectos en España

Tengo proyectos muy interesantes con productores gallegos. Me encantan los gallegos.