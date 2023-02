La protagonista de la peor cita de ‘First Dates’ relata cómo se sintió: “Fue peor”

La cita de Luisa Fernanda y Med ha sido una de las más virales de la historia de First Dates (y eso que lleva 7 años en emisión).

El propio programa la define en su web como la "cita más tensa que se ha vivido en el restaurante". Y es que, el modelo marroquí tuvo uno de los comportamientos más deleznables que se recuerdan.

Las críticas de machismo, mansplainning, y un largo etcétera se han prolongado a lo largo de las semanas y ahora es Luisa Fernanda la que ha reaparecido para dar su versión de los hechos. Que según cuenta, es aún peor de lo que se vio en TV.

La joven doctora, que acabó la cita diciendo que no quería ni la amistad que le brindaba él, ha mostrado en TikTok su título y uniforme de médico que él puso en duda durante la velada: “Si no me pongo todo esto, la gente no me cree por mi personalidad y mi forma de ser, lo cual me parece muy feo, porque se está encasillando a los médicos”.

Ha asegurado que lo que se emitió fue mucho más corto de lo que ella vivió: "Se recortó muchísimo. Fue peor de lo que se mostró en televisión". Y aclaró: “Yo fui con la mentalidad de pasármelo bien, de conocer a alguien y si cuadra bien y sino también, pero veo que no todo el mundo tiene la misma mentalidad que yo”.

Asegura que se cortó porque "estábamos en un programa de la televisión nacional, lo iba a ver España y hay que ser respetuoso y mostrar maneras, lo básico" pero aunque ella intentó "hacer la cena lo más amena posible, llegó un punto en el que estaba asqueada y enfadada, creo que se nota al final", señala.

Reflexiona sobre que "los dos queríamos que se terminara la cita, pero yo no sabía que hacer. Pedí que nos trajeran la cuenta, porque él no lo hacía. Después me la pagó, pero lo hizo para quedar bien", sentencia.