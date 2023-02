Muere Burt Bacharach, creador de clásicos como ‘I say a little prayer’ o ‘Raindrops keep falling on my head’

Burt Bacharach, una de las mayores leyendas de la música estadounidense, ha fallecido por causas naturales a los 94 años de edad en su casa de Los Ángeles. Así lo confirmaba su representante a los medios de comunicación dejándono huérfano a la industria musical del responsable de canciones como I say a little prayer o Raindrops keep falling on my head.

El músico, compositor y productor estadounidense nació en Kansas City en 1928. Desde su juventud mostró su pasión por la música que le llevaría a conquistar tres premios Oscar y seis premios Grammy. Hasta llegar a ese punto, el intérprete tuvo que crear algunas de las mejores canciones de la industria en suelo americano. Clásicos que no pasan de moda y que cobraron vida en la voz de artistas como Aretha Franklin, Tom Jones, Elvis Costello o Sheryl Crow.

Entre sus éxitos destacan canciones como Baby it's you, que cantaron The Beatles, I'll never fall in love again, I say a little prayer, interpretadas por artistas como Aretha Franklin o Dionne Warwick, además de Walk on by o Raindrops keep falling on my head.

Muchas de ellas fueron creadas, desde sus inicios, junto al letrista Hal David, con quien logró firmar espectaculares canciones que potenciarían sus géneros y harían historia en las listas de ventas de Estados Unidos. Más de 70 canciones firmadas por Bacharach llegaron al Top 40 de Billboard y más de medio centenar hicieron lo propio en la de Reino Unido.

Una longeva carrera que abarca desde los años 50 hasta los primeros años del siglo XXI en el que siguió publicando música e incluso apostó por la canción protesta para denunciar la situación que vivía la sociedad estadounidense con los gobiernos más derechistas de su historia.

Y si su éxito se puede medir en cifras para sus canciones, sus aportaciones al cine no fueron menos. Burt Bacharach es uno de los pocos intérpretes que puede decir que tenía en su haber 3 premios Oscar: dos de ellos a mejor canción original y otro a Mejor Banda Sonora.

Su actividad musical se redujo en la pasada década en la que publicó su autobiografía, Cualquiera que tuviera un corazón (2013) y en la que participó en festivales señalados en todo el mundo. Su fama de mujeriego le valió incluso cameos estelares en la saga Austin Powers a la que también contribuyó a su banda sonora.

Un talento reconocido en vida y cuyo fallecimiento ha llorado toda la industria musical. Artistas como Paul McCartney no dudaron en hablar de él como uno de los mayores diamantes de la música: "Sus canciones son mucho más musicales que las que escribimos y mucho más técnicas”, dijo el ex Beatle en una entrevista para Newsweek en 1965.

Con la noticia del fallecimiento, grandes nombres han despedido a Burt Bacharach

Noel Gallagher: RIP maestro

Mike Hucknall (Simply Red): La despedida de un genio

Brian Wilson: Me entristece mucho saber lo de Burt Bacharach. Burt fue uno de mis héroes y tuvo mucha influencia en mi trabajo. Era un gigante en el negocio de la música. Sus canciones vivirán para siempre. Amor y misericordia para la familia de Burt.

Que la tierra te sea leve...