Linkin Park lanzan ‘Lost’, una canción inédita de la época de ‘Meteora’

Parece que fue ayer, pero ya han pasado 20 años desde que se lanzó el segundo álbum de Linkin Park. Meteora marcó un antes y un después en la carrera del grupo, elevándolo como uno de los más importantes del rock y llegando a vender 16 millones de copias en todo el mundo. Ahora, dos décadas después, la banda ha querido celebrar este aniversario estrenando un nuevo tema inédito que grabaron en aquella época gloriosa.

Lost es este tema que ya podemos escuchar en todas las plataformas digitales. Es imposible para los fans no emocionarse escuchando la voz de Chester Bennington, el desaparecido vocalista de la formación, en este tema que no llegó a formar parte de la lista definitiva de canciones que acabaron en el disco. Lo han hecho acompañado de un vídeo en el que se convierten en personajes anime, un estilo que siempre ha estado muy presente en su música.

Mike Shinoda, el líder de la formación, ha declarado estar muy satisfecho con la publicación de este nuevo tema. "Encontrar Lost fue como encontrar una foto favorita que habías olvidado haber sacado, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelarse", ha dicho a través de la cuenta oficial de Twitter de la banda.

Lost [Official Music Video] - Linkin Park

Esta publicación de nuevo material llega irremediablemente como un tributo a Chester Bennington, el cantante de la banda, que se suicidó en 2017. El músico nunca había ocultado la necesidad de hablar sobre sus trastornos mentales, la depresión y ansiedad que sufría o el abuso de sustancias, además de las secuelas que le dejó los abusos que sufrió durante su infancia.

Lost formará parte de la reedición de Meteora, que llegará a lo largo de este año para celebrar las dos décadas que lleva en el mercado. Con este lanzamiento, el conjunto de nu metal sigue la senda de lo concebido, después de sacar una edición expandida de su ópera prima, Hybrid Theory, en 2020, cuando se cumplió la efeméride de su debut.

Publicado el 25 de marzo de 2003, Meteora revalidó el gran éxito de su primer disco, vendiendo más de 800.000 copias en su primera semana en Estados Unidos y entrando directamente en el Nº1 de las listas Billboard. Gracias a singles como Somewhere I Belong, Faint, Numb, From the Inside y Breaking The Habit acabó despachando más de 16 millones de copias en todo el mundo, siendo, por ahora, el octavo disco más vendido del siglo XXI. El tema Session fue nominado en los Premios Grammys en la categoría de Mejor Interpretación Instrumental de Rock ese mismo año.

Desgraciadamente para los miles de fans de Linkin Park, no hay inicios de que el grupo vaya a reunirse de nuevo para sacar adelante nuevo material. Eso sí, a través de su cuenta de Instagram, en mayo, anunciaron que comenzarían a "compartir un poco más" con los fans.

Además, el pasado año, Mike Shinoda comentó a través de Twitch sobre una posible reunión de la banda, y fue muy claro con la respuesta. "Las únicas noticias que tengo de Linkin Park son que... Sí, hablamos cada pocas semanas. Hablo con los chicos, o al menos algunos de ellos. No hay giras, no hay música, no hay álbumes en la cadena de montaje. Dejadme que os lo diga, para que así tengáis en mente que no va pasar".