Ana Mena desvela la portada y el tracklist de 'BELLODRAMA'

Ana Mena continúa la estela que iniciaba a principios de semana tras la revelación del nombre y la fecha de lanzamiento de su segundo disco. El nuevo álbum de la malagueña, BELLODRAMA, llegará al mercado y las plataformas de streaming el próximo 24 de marzo, la guinda del pastel a un trabajo de producción y composición que se extiende a lo largo de los dos últimos años.

La noche de este 9 de febrero, hace tan solo unas horas, conocíamos por fin la portada y la lista final de canciones que se han colado dentro de este álbum, revelándose alguna que otra colaboración y dejándose un as bajo la manga para los próximos días y semanas.

Colaboraciones y sorpresas

Como veníamos anunciando, Un clásico, Las 12, Música Ligera y Me he pillao x ti forman parte de las 15 canciones que componen BELLODRAMA. Esta última, además, cuenta con una colaboración que por el momento no ha querido desvelar.

Un repertorio que termina con dos grandes éxitos de Ana Mena en los últimos años. Y es que la de Estepona ha decidido cerrar el disco con A un paso de la Luna con Rocco Hunt y con Se iluminaba junto a Fred de Palma: dos de las canciones que marcaron un antes y un después en su carrera como artista tanto en el mercado italiano (con sus versiones originales) como en el español. Dejota2021 e Ir Sais terminan de completar las colaboraciones de BELLODRAMA con Bebé y Mentiras respectivamente.

"Este álbum nace de la dulzura del desamor. Cada cicatriz es una canción. Cada lágrima puede bailarse. XOXO, La Diva Doliente" explicaba la cantante a través de su cuenta de Instagram. Una mezcla perfecta entre el baile y el llanto que Ana Mena ha representado muy bien en su portada, donde predominan el azul y los tonos anaranjados para mostrarnos un primer plano de su cara, mostrándose con la mirada perdida.

Además, junto al anuncio de la portada y el tracklist, se iniciaba la pre-venta del disco en físico, que contará con el formato de CD estándar y con un vinilo de edición limitada firmado por la cantante. ¿A qué esperas para conseguir el tuyo? No se nos ocurre mejor forma de esperar la llegada del disco que soñar con el día en que llegue a nuestras manos.