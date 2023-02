40 años de ‘Total Eclipse of the Heart', el éxito de Bonnie Tyler que habla de amor entre vampiros

Ningún amante de la década de los 80 que se precie puede pasar por alto el poder evocador de Total Eclipse of the Heart. El tema por excelencia de Bonnie Tyler ya es classic: acaba de cumplir 40 años. Fue en febrero de 1983 cuando la artista lanzó el éxito que la convirtió en la única artista galesa en obtener un Nº1 en Estados Unidos.

Escrita por el destacado compositor y compositor Jim Steinman, aparece en el álbum de Bonnie Faster Than the Speed of Night. Generalmente, hay una percepción global de que la letra trata sobre el amor y el anhelo, y a nadie se nos escapa ese significado. Sin embargo, hay un significado más profundo detrás de Total Eclipse of the Heart que se ha revelado en las décadas posteriores al lanzamiento de la canción.

Lo cierto es que Jim Steinman escribió originalmente la canción para una versión musical de la película de vampiros Nosferatu de 1992, cuyo título original era Vampires in Love. Él mismo habló de esto en Playbill en 2002: "Con Total Eclipse of the Heart, estaba tratando de pensar en una canción de amor y recordé que en realidad la escribí para que fuera una canción de amor de vampiros. Su título original era Vampiros enamorados porque estaba trabajando en un musical de Nosferatu. Si alguien escucha las letras, son realmente como líneas de vampiros. Se trata de la oscuridad, el poder de la oscuridad y el lugar del amor en la oscuridad", reconoce.

Fue una nueva versión musical de la famosa película de Roman Polanski de 1967, e incluye una versión alternativa de Total Eclipse of the Heart que recibió una respuesta más que positiva de los fans, que rápidamente reconocieron el clásico.

Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart (Video)

Si atendemos a la letra de la canción, está relacionada con el amor romántico, pero hay matices oscuros que tienen mucho más sentido en el contexto de los vampiros enamorados. Se juega con la idea de la oscuridad como una constante, porque se cree que los vampiros son quemados por la luz solar. También viven para siempre, por lo que las líneas que mencionan esa eternidad a partir de esta noche pueden verse como una referencia a estos seres.

Un videoclip sugerente y oscuro

El video musical de Total Eclipse of the Heart fue dirigido por Russell Mulcahy, con guion de Jim Steinman, e inspirado en la película Futureworld, de 1976. Con características y temática gótica y rodado en el Sanatorio de Holloway, muestra a Bonnie Tyler vestida de blanco, teniendo un sueño o una fantasía erótica con sus estudiantes.

Bonnie Tyler, en una actuación en la televisión francesa en 1983. / Jean-Jacques BERNIER/Gamma-Rapho via Getty Images

Los jóvenes bailan y participan en distintas actividades como natación, karate, esgrima, fútbol y canto en un coro, mezclándose imágenes de los jóvenes semidesnudos o en ropa interior con otras con apariencia de ángeles de ojos brillantes y siniestros.

El vídeo termina con una vuelta a la realidad a pleno día en la que Bonnie se presenta ante los chicos en formación, y uno de ellos le mira con los ojos brillantes por un momento, sin quedar claro si se trata de una alucinación de ella o si continúa soñando.