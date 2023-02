La nueva ola de la música española: cinco artistas a los que no debes perder la pista

La escena musical española no para de crecer. En los últimos años hemos visto cómo nuevos jóvenes han ido colándose en la industria y creciendo en éxito a una velocidad de vértigo. En LOS40 creemos que a muchos de ellos les espera un futuro muy prometedor así que aquí te dejamos algunos a los que deberías empezar a añadir a tus playlists favoritas, si no lo has hecho ya.

Enol

El asturiano acumula casi 300 mil oyentes mensuales en Spotify y sacó su primer disco, Ocho Estrellas, en noviembre del año pasado. El álbum incluye colaboraciones con compañeros de profesión tan potentes como Pole., Marlon o Marmi. Ahora, Enol acaba de empezar la gira que acompaña al disco y con la que recorrerá las principales ciudades españolas entre febrero y abril. El Ocho Estrellas Tour, que así se llama la gira, acabará en Madrid el 28 de abril y las entradas para todas las fechas están disponibles a través de Ticketmaster.

ENOL, MARMI - SANTORINI (VIDEO OFICIAL)

Xavibo

Hace aproximadamente un mes os hablamos de Xavibo por el lanzamiento de su último single, Agua al dolor, junto a Leo Rizzi. El cantante cuenta con más de medio millón de oyentes mensuales en Spotify y su éxito no solo se está centrando en España sino que ¡ha cruzado el charco!. Dentro de justo un mes, el 11 de marzo, Xavibo dará un concierto nada más y nada menos que en México. Además, el artista está preparando un disco, una gira y un libro para los próximos meses.

Xavibo, Leo Rizzi - Agua al dolor (Videoclip)

Mafalda Cardenal

Las mujeres también vienen pisando fuerte en esta nueva ola de música en nuestro país. Además de otras artistas que ya conocemos como Belén Aguilera, Yarea o Vicco, que tanto éxito está teniendo tras su participación en el Benidorm Fest; hay otras grandes cantantes como Mafalda Cardenal que se están haciendo un hueco en la industria. Mafalda empezó a sacar música en 2021 y todos sus temas están llenos de energía pero sobre todo letras con las que cualquiera se podría identificar. Además, Mafalda forma parte del último disco de Pole. con su colaboración titulada Madrid.

mafalda cardenal - te lo deletreo?

Emlan

Arnau Moreno, más conocido como Emlan es músico, productor y compositor. Él mismo define su estilo como "en el punto medio entre el pop y el punk" y cuenta ya con dos álbumes publicados, en 2021 y 2022. Su canción más escuchada, con más de medio millón de reproducciones es Autocine y es una colaboración con Vicco. El cantante ha anunciado que, desde que salió su último disco en noviembre ha compuesto casi una decena de temas que se muere por enseñar al mundo, así que todo apunta a que 2023 será un gran año para Emlan.

EMLAN, VICCO - Autocine (Videoclip Oficial)

Yoly Saa

Yoly Saa es una joven cantautora gallega que supera ya los 200 mil oyentes mensuales en Spotify. Publicó su primer álbum, A golpes de fe, en 2022; y su último sencillo, Todo por los aires, también a finales del año pasado. Ahora, Yoly Saa se encuentra terminando la gira A golpes de fe, con la que ha recorrido grandes ciudades de España como Santiago, Madrid, Sevilla o Santander presentando su álbum.

Yoly Saa - Todo por los aires (Videoclip Oficial)

Estos son solo algunos de los muchos artistas que estamos seguros de que darán mucho que hablar en los próximos meses. ¡No olvides escucharlos!