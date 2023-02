Álex González y María Pedraza siempre han preferido llevar su historia de amor con total secretismo y, no es que se hayan escondido de las cámaras, pero siempre que han podido han esquivado el tema de su historia de amor. No es la primera vez que esto les lleva a unos rumores de crisis, pero ahora parecería que la cosa se ha puesto seria tras las declaraciones que han hecho sobre su vida privada.

Con motivo de los Premios Goya 2023 se han desplazado hasta Sevilla grandes rostros del mundo de la interpretación y hasta la ciudad hispalense también han ido ellos que eran los encargados de hacer entrega de un galardón.

El actor confesaba que los premios del cine siempre son una noche muy especial para él, pero que esta edición "es especialmente ilusionante porque hay muy buenas películas, interpretaciones, montajes, sonido...", decía. Álex quiso aprovechar el momento ante las cámaras y le dedico unas bonitas palabras a Carlos Saura, Goya de Honor de este 2023: "Es una gran pérdida y bueno, creo que en estos casos siempre hay que pensar en todo lo que ha dejado, tanto profesionalmente, por supuesto, como personalmente. Y quedarnos con el legado".

Tras hablar sobre sus proyectos laborales próximos, las cámaras de Europa Press le quisieron preguntar por cómo estaba su corazón en este mes del amor. El actor no dudo en contestar que todo estaba "bien, todo en orden", pero evitaba mencionar a su ¿chica?: "Ya sabes que de esto me cuesta hablar. Para una noche que es para celebrar el cine español", decía. Los periodistas quisieron ir más allá y comparaban el cine con su noviazgo, un hecho que podría provocar la misma felicidad en el actor: "No, no es la misma felicidad, hoy es la noche del cine español", decía avivando los rumores.

¿Y María Pedraza?

La joven que lucía espectacular, también posó en la alfombra roja, obviamente sin Álex González, y después habló con los medios. Y sí, también llegaron las preguntas sobre su vida sentimental.

"Voy a pasar San Valentín conmigo misma", decía adelantándose a las posibles preguntas posteriores y remarcando que "con esto no quiere decir nada". "Estoy aprendiendo a quererme a mí misma, pero porque es algo que muchas veces nos cuesta descubrir (...) Me estoy enamorando de mí misma, paso mucho tiempo sola", decía.