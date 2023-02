5 shows épicos de la Super Bowl que han hecho historia

El halftime show de la Super Bowl es uno de los momentos musicales más cotizados y comentados del año. La gran final de fútbol americano se ve eclipsada por un evento artístico más importante incluso que el propio partido. Tocar durante estos 15 minutos es un hito que todos quieren lograr pero que está al alcance de unos pocos. A lo largo de los años, las actuaciones han ido mejorando unas a otras. Los recursos visuales y económicos para este cuarto de hora rozan lo imaginable. Según Reuters, superan los 10 millones de euros. Desde el primer gran artista en tocar que fue Michael Jackson en 1993 han sido numerosas las leyendas que han pasado por el macroevento deportivo.

En estas tres décadas, han pasado por el escenario de los estadios los artistas más importantes del panorama mundial. Diana Ross, Paul McCartney, The Who, Madonna, U2, Lady Gaga o los Rolling Stones son solo algunos de los grupos y cantantes que han dejado sorprendidos a medio planeta con sus performances. El próximo domingo 12 de febrero, Rihanna tratará de hacerse un hueco en el Olimpo de la Super Bowl. Entre todos estos iconos musicales, es muy difícil decantarse pero, para LOS40 éstas son las 5 mejores actuaciones de todos los tiempos:

Shakira y Jennifer López, 2020

Como todos sabemos, ese febrero de 2020 será estudiado en los libros de historia ya que una pandemia mundial obligó a parar el mundo por completo. En esta ocasión en el halftime show de 2020 Shakira y JLO dejaron boquiabierto al mundo entero con una reivindicación de la cultura latina y empoderamiento femenino. A su vez, contó con dos de los artistas latinos más importantes como Bad Bunny y J Balvin que pusieron a bailar a todo el estadio. El Waka Waka y Hips don´t lie fueron unas de las grandes canciones en las que ambas artistas demostraron que la edad es solo un número.

Beyoncé, 2013

Con una audiencia de más de 100 millones de personas, Beyoncé ofreció un espectáculo que ya forma parte de la historia. La artista americana propuso un show mágico en el que literalmente propulsó a las Destiny's Child al escenario para cantar Single Ladies. Michelle Williams y Kelly Rowland aportaron su granito de arena. Beyoncé interpretó varios de sus canciones más cotizadas como Crazy in Love, Baby Boy e Independent Women. Sin duda la noche será recordada por su actuación durante la canción Halo.

Michael Jackson, 1993

El rey del pop, un artista que no necesita presentación fue el primer gran artista en actuar en la Super Bowl. Fue la primera vez que el evento musical tuvo más repercusión que el propio evento deportivo. Un punto de inflexión para los organizadores que se dieron cuenta donde estaba la rentabilidad económica del evento. Michael Jackson apareció de golpe en medio de un escenario 360 tras una explosión de humo y el grito del público el artista estuvo inmóvil durante más de un minuto mientras el público le ovacionaba a base de gritos. Billie Jean o We are the world fueron las canciones triunfadoras.

Prince, 2007

El artista de Minnesota se encargó de realizar una oda al buen gusto y al rock n roll mientras un diluvio universal bañaba el estadio. El cantante interpretó temas del mismísimo Jimmy Hendrix y Best Of You de Foo Fighters, banda formada por el ex batería de Nirvana. Prince decidió marcarse unos solos de guitarra que ya son historia y la interpretación durante la canción Purple Rain será recordada para siempre. Una tela blanca reflejaba su silueta durante el solo de guitarra. Por supuesto, la lluvia no cesó ni un segundo lo cual hizo que esta actuación sea recordada para siempre.

Katy Perry, 2015

La palabra performance artística se queda corta tras la propuesta de Katy Perry en el que el show parecía sacado de ciencia ficción. En lomos de un tigre gigante y vestida con un traje de llamas, como si de los juegos del hambre se tratase comenzó a sonar su tema Roar. Con un sin fin de accesorios como tiburones, pelotas de playa se propuso hacer un espectáculo surrealista. Contó con la aparición de Lenny Kravitz, breve pero intensa que puso la brocha de oro a su actuación. Para finalizar, interpretó Firework y salió volando, literalmente, en una especie de plataforma-estrella-fugaz acompañada de una batería de fuegos artificiales mayor de la que suelen hacer en las fallas valencianas

Son tantas las buenas actuaciones que nos han acompañado durante tantas ediciones de la Super Bowl que es complicado quedarse con solo cinco. ¿Cuál es tu favorita?