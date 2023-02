1 de 11 Té més de cent anys d'història i s'ha convertit en unes de les cites multitudinàries cada any. Gairebé el podríem considerar com el més emblemàtic de Catalunya per la quantitat de gent i colles que s'hi concentren a les seves rues de la Disbauxa i de l'Extermini. La seva espectacularitat beu del principal referent brasiler, on el lluïment, les plomes i els colors cridaners són imprescindibles.