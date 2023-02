'Sintiéndolo mucho', de Joaquín Sabina y Leiva, gana el Goya a Mejor Canción Original

La canción Sintiéndolo mucho, de Joaquín Sabina y Leiva, ha recibido este sábado el Premio Goya 2023 a la Mejor Canción Original. Se trata de un tema que ambos escribieron para el documental del mismo título del cineasta Fernando León de Aranoa.

Leiva, que ha sido el encargado de recoger el Goya, le ha prometido a Joaquín, que no ha estado presente en la gala, llevarle el galardón por su cumpleaños. "En unas horas es tu cumpleaños: flaco, tienes un regalo cojonudo que te llevo a casa", ha señalado el músico, quien ha recordado además que el año pasado supuso la reaparición en los escenarios de Sabina en la gala de los Goya.

"Hacía tres años de su accidente y me parecía bonito animarle a tocar juntos, para recuperar la confianza y sentirse músico otra vez. Es una situación crucial para su vuelta a la carretera, así que es bonito recibir este premio", ha señalado.

Sintiéndolo Mucho

Este es el segundo Goya para Leiva, que ya ganó uno, en 2017, con La llamada.

Leiva junto a Fernando León de Aranoa en los Premios Goya 2023. / Carlos Alvarez/Getty Images

Seis años sin componer

Sabina llevaba sin componer desde 2016, año en el que publicó su último álbum Lo niego todo. Fueron Leiva y el proyecto de hacer un documental sobre los últimos trece años de su vida los que sacaron al artista del agujero en el que se metió debido a la pandemia. El músico siempre ha contado el vacío creativo que sintió tras su caída del escenario, durante una actuación en el Wizink Center de Madrid y durante los momentos más duros de la pandemia y cómo esta película le ha puesto otra vez a funcionar.

"Durante la pandemia he estado sin muchas ganas de nada porque yo pensaba que, lo que más me gusta hacer en la vida, que es una tertulia con los amigos que dure muchas horas, bebiendo, fumando y riendo, eso ya no iba ser posible nunca y eso me ponía muy triste y con muy pocas ganas de ponerme a escribir. Pero eso ha cambiado absolutamente y el documental de Fernando me ha puesto las pilas para volver a escribir, volver a cantar, volver a irme de gira y ahora mismo estoy en un estado de euforia que no me lo merezco", ha reconocido Joaquín.

Sabina siempre ha tenido palabras de elogio hacia Leiva: "En los últimos años, desde el disco anterior, Lo niego todo, y más aún en el que estoy haciendo ahora, ha sido un tipo fundamental en mi vida. Es un placer tremendo trabajar con él y además aprendo mucho. Es muy entusiasta y es una de sus cualidades, porque su entusiasmo es muy contagioso".

Gira Contra todo pronóstico

La gira Contra todo pronóstico arrancará el 25 de febrero en San José (Cosa Rica) y llegará a España el 20 de abril de 2023, en lo que supondrá la vuelta a los escenarios del gran Sabina.

No sabemos si esta gira que está a punto de comenzar será la última gira del jienense, pero lo que sí sabemos es que el artista prescindirá de Pancho Varona, el guitarrista que lo ha acompañado en 40 giras, que compuso junto a él un centenar de canciones y que ha sido el productor de 15 de sus discos. "Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira", escribió Varona hace unos meses en sus redes sociales.