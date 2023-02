La salud mental de Britney Spears preocupa a su entorno más cercano

Britney Spears ha vuelta a ser noticia. Los familiares de la cantante están muy preocupados por su salud. A pesar de haber recuperado su tutela legal que pertenecía a su padre desde el año 2008 hasta el 2021, los rumores y la preocupación sobre la nueva libertad de la cantante siguen estando ahí.

Al parecer, su delicada salud mental y el consumo de sustancias estarían provocando graves problemas en su organismo. Esto habría provocado una reacción inmediata de su familia.

La semana pasada, el portal de noticias TMZ publicaba que el marido de la cantante, Sam Asghari, junto con algunas personas de su círculo más cercano, planeaban internarla en una casa que el propio Sam habría alquilado en Los Ángeles.

La idea era que Britney viviera allí durante aproximadamente 2 meses y así pudiera recibir la ayuda de un equipo de profesionales, los cuales la iban a tratar, y además la cantante iba a recibir tratamiento médico y psicológico para así mejorar, pero parece que, finalmente, los planes han sido cancelados.

Según publica TZM, el comportamiento de la artista se ha vuelto cada vez más errático y volátil. "Es un gran peligro para sí misma y para quienes la rodean. Es una bomba de relojería", dice una fuente cercana a Britney. "Me preocupa despertarme por la mañana y sentir que voy a recibir una llamada horrible", dice otra fuente.

"Estamos como en 2008 otra vez. Existe un gran temor de que muera o mate a alguien. Está abusando de la cafeína, Adderall (anfetaminas) y cualquier cosa que pueda tener en sus manos. Ella tiene un trauma increíble sin tratar que con la ayuda de terapeutas y especialistas podría ponerla en un lugar mucho mejor. Una intervención es esencial para que eso suceda", concluye una tercera fuente.

A raíz de esto, la cantante se ha mostrado muy molesta y no ha tardado en responder a todos los que la cuestionan y ha mostrado su indignación en su perfil de Instagram. "Me pone enferma ver que es legal que las personas puedan inventar historias sobre si casi muero... Llega un punto que ya basta!!!. Probablemente deba de dejar de publicar contenido en Instagram, porque, a pesar de que lo disfruto, hay un montón de gente que se empeña en desearme lo peor. ¡¡Honestamente, no me sorprende...Nuevamente intento hacerlo lo mejor posible!!. Amigos no es 2007... ¡¡Es 2023 y estoy haciendo por primera vez una lasaña casera!! Por fin tengo mi propia chimenea para trabajar en mi sala de estar!!! Y como dice mi marido: ¡¡¡no te creas todo lo que lees!!! ¡¡¡Os mando todo vuestro amor de vuelta!!!"

Al día siguiente a esta publicación, la cantante estadounidense volvía a escribir en su perfil otro post: "¡¡¡Esta semana en las noticias se decía que casi me muero y que tengo un representante y "doctores"!!! ¡¡¡No lo tengo ni lo tendré nunca más en mi vida!!! ¡No tengo "médicos"! ¡¡¡Tomo Prozac para la depresión y eso es todo ️!!! ¡Soy una persona extremadamente aburrida! ¡Me frustra saber que cualquier medio de noticias diría algo de esto! ¡¡¡Es peor que una broma cruel porque la gente realmente cree estas cosas y todos mis esfuerzos para mejorar con mi pequeña rutina de oración y terapia parecen no servir para nada cuando la gente dice todas estas cosas y están increíblemente equivocados!!! De todos modos, cambio de tema... suficiente drama... ¡¡¡Me gustan los vestidos de diamantes y la moda funky en este momento !!! ¡¡¡Buenos días !!!!!"

"Si el mundo dice cosas malas de mí... ¡¡¡Puedo garantizar que encontraré mi manera de alegrar las cosas!!! Siempre lo he hecho... ¡Está en mi destino! He perdido algo de peso... ¡¡¡pero me siento bien!!!", añadía Britney en una tercera publicación en Instagram.