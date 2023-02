El emocionante mensaje de Harry Styles al resto de One Direction: “No estaría aquí de no ser por vosotros”

La gran noche de Harry Styles en los Premios Brit 2023 tuvo además otros cuatro protagonistas a los que el propio solista inglés invitó. Porque en el discurso de agradecimiento de uno de los 4 galardones que recibió en el O2 Arena de Londres, el músico quiso acordarse de sus ex compañeros de One Direction.

"Quiero agradecer a mi madre por apuntarme a X Factor sin decírmelo, así que literalmente no estaría aquí sin ti. Quiero agradecer a Niall, Louis Liam y Azyn porque yo tampoco estaría aquí de no ser por ellos. Muchas gracias. Estoy muy, muy agradecido por esto y soy muy consciente de mi privilegio aquí esta noche. Quiero agradecer a mi familia por ser la familia más solidaria, comprensiba, paciente y amorosa que jamás podría pedir" explicó el intérprete.

Fue en una de las 5 veces que Harry Styles pisó el escenario: una para interpretar As it was, uno de los mayores éxitos de su carrera incluida en su disco Harry's house, y las otras cuatro para recoger sendos premios a los que había sido nominado.

Un 100% de efectividad que viene a corroborar que el 2022 ha sido el gran año de Harry Styles. Número 1 en las listas de ventas, número 1 en las principales plataformas de reproducción y gran triunfador de los premios Grammy y de los Brits.

Y además del mensaje directísimo a sus ex compañeros de formación, Harry Styles también tuvo tiempo de hablar sobre la polémica que le acompaña desde la anterior ceremonia de entrega cuando habló de "personas como yo" y muchxs le recordaron su condición de blanco privilegiado en una gala donde Beyoncé volvió a perder ese mismo galardón.

Hay que recordar que ya hace unas semanas sus compañeros le felicitaron por redes como hizo Liam Payne: "Guau... esta imagen es realmente algo con lo que despertar y cuando escribes música como lo haces tú Harry, te mereces cada milisegundo de ese momento mirando hacia abajo y sonriendo al trofeo que has ganado. Dios te bendiga hermano. Felicidades". Emocionante cómo los premios individuales se colectivizan.

No fue el único viral de la noche en relación con el ex 1D ya que celebró la victoria en otro de sus galardones bebiéndose un chupito.