El show de Rihanna al descanso de la Super Bowl: una puesta en escena bestial sin invitados ni sorpresas

l regreso a los escenarios de Rihanna después de muchos años de ausencia no defraudó. Puede que no hubiera invitados sorpresa o que el repertorio elegido fuera un compendio de sus clásicos sin rastro de alguna novedad musical reciente. Pero pocas veces viviremos una puesta en escena tan bestial y tan brutal como la preparada por la solista de Barbados.

A las 02:30 de la madrugada del 13 de febrero en horario español (una menos en las Islas Canarias) las cámaras enfocaban a una Riri resplandeciente en un mono rojo de tela abierto en la parte superior que dejaba ver un sujetador de latex. Daba inicio el show del descanso de la LVII Super Bowl por parte de Riri que empezaba su ascenso hacia los cielos del State Farm de Arizona al ritmo de Bitch better have my money.

Con apenas unos segundos sobre el césped donde se jugaba el partido ya se podía ver que ibamos a ver algo diferente. La explosión de luces y sonido, la combinación del blanco y el rojo y un gigantesco cuerpo de baile nos hizo recordar por momentos al intermedio de The Weeknd.

Pero donde el canadiense se rindió a la producción cinematográfica aquí el único objeto de culto y de deseo era una explosiva Rihanna que devoraba cada plano. Poco a poco se iban mezclando los acordes de sus hits, Where have you been? Only girl in the world, We found love, Rudeboy, Work, Wild thoughts, Pour it up, All of the lights..., con los movimientos imposibles de sus bailarinxs caracterizados como si de un muñeco Michelín se tratara.

De la Riri más terrenal pronto pasamos a la diosa que asciende a lo más alto gracias a esas plataformas que generaban todo tipo de composiciones. Los fuegos artificiales envolvían en llamas al público de la Super Bowl que acabó sin invitados y sin demasiadas sorpresas pero con tres canciones cerrando una actuación memorable: Run this town, Umbrella y Diamonds.

Todo el estadio encendió la linterna de sus móviles y el aspecto debía ser de locura desde las alturas a juzgar por la cara de felicidad y la sonrisa que se escapó de entre los labios de Rihanna que tuvo tiempo de retocarse en pleno directo.

Este es el listado de canciones de Rihanna en la Super Bowl: