¿Cuánto ha ganado Rihanna por su actuación en la Super Bowl?

Este febrero quedará eclipsado por la actuación del Half Time show de Rihanna. Sin duda, como pasó con Madonna, Shakira o Beyoncé es uno de esos momentos que se quedarán en nuestras retinas para siempre. La performance a nivel de producción y visual es antológica, hay una inversión económica de unos 10 millones de euros. Pero la pregunta del millón, lo que todos queremos saber cuando se trata de un evento de estas magnitudes es: ¿cuánto ganó Rihanna por esos 15 minutos de show?

La respuesta a esta pregunta te va a dejar de piedra, porque todos esperamos una cifra absurda de dinero, una cantidad inimaginable por esos 15 minutos. Sin embargo, la cifra es mucho menor de lo que puedas imaginar. De hecho, ganó 0 euros. Es un trabajo por el que directamente la NFL no paga nada. Si es cierto que lógicamente, se encarga de todos los gastos alrededor del show. Producción, gastos de gestión, hoteles, desplazamientos y todas las facilidades que Rihanna exija.

Entonces, ¿Rihanna no gana nada? Esto no es del todo cierto, ya que entrará en la historia de los shows en la Super Bowl algo que no está al alcance de todos. Por otro lado, su marca personal se dispara y sus reproducciones en streaming probablemente también. Su imagen ahora mismo está mucho más cotizada de lo que ya estaba y al menos, durante este año su economía estará a salvo.

#SuperBowl | así fue el show de medio tiempo de Rihanna pic.twitter.com/WDw9waa5JY — Real Time 📈 (@RealTimeRating) February 13, 2023

Según Billboard, la reproducción aumentará un promedio alrededor del 555% de las ventas de su música la semana siguiente de la presentación. Y si Spotify por ejemplo paga 0,0038$ por reproducción, hagan las cuentas del beneficio generado. Una barbaridad.

Por otra parte, su nombre, imagen y música es portada de prácticamente cualquier medio de comunicación del mundo. Todas las portadas hablan de ella.

Rihanna y los negocios:

Rihanna es una de las mujeres más exitosas ya sea por su influencia dentro del mundo de la música, la moda y la belleza o por su relación con los negocios. La artista posee el 50% junto con Louis Vuitton de la marca Fenty Beauty, una empresa de maquillaje. Además es dueña del 30% de Savage X Fenty una línea de lencería inclusiva.

Rihanna hace historia y se consagra como un icono mundial a nosotros nos ha encnatado y a vosotros, ¿qué os ha parecido este espectáculo?