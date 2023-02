Zzoilo, en EXCLUSIVA: “Voy a sacar un tema con Gemeliers”

Zzoilo y Lérica empezaron el año estrenando colaboración: Soy yo, un tema pop/rock que nos lleva directamente a los años 2000. Para hablar de cómo surgió esta canción y sus planes de futuro para este 2023, entre otras cuestiones, el trío ha visitado LOS40 Global Show presentado por Tony Aguilar. Y ojo, porque uno de ellos nos ha desvelado una noticia en EXCLUSIVA.

2022, el año de Mon Amour como Nº1 de LOS40

Zzoilo: "El año pasado fue uno de los más grandes de mi vida y más inesperados, porque no me esperaba poder vivir algo así, y la verdad, que fue muy bonito. Gracias a sonar en LOS40 Perú pude hacer una canción con Eze Oliva, cantante local, y súper guay. LOS40 me ha dado un montón de cosas".

Cómo surgió Soy Yo



Zzoilo: "El mismo día que nos conocemos, yo les enseño unos temas que tengo grabados. Desde el primer momento, antes incluso casi de hablar —solo con mirarnos— ya nos llevábamos bien. Y fue volver a Madrid después de la gira (en septiembre) y enseguida estábamos en el estudio grabando".

Conexión Lérica - Abraham Mateo en Espinita Clavá

Tony: "Nosotros somos muy de Espinita clavá, somos muy sentimentales... Y esa canción es una más que tuve el placer de hacer con mi hermano Abraham Mateo. Somos dos hermanos que somos una piña y, siempre que nos juntamos —no lo concebimos ni como trabajo—, es como una aventura y todo queda en familia. La verdad que conectó mucho con la gente y estamos súper contentos".

En exclusiva: Zzoilo feat. Gemeliers, nuevo disco y gira por LATAM

Zzoilo: "Este 2023 se avecina interesante. Vamos a sacar otro tema con otros dos artistas andaluces, que en EXCLUSIVA puedo decir aquí que son Gemeliers. Además, este año volveré a cruzar el charco, que estoy a punto de presentar un disco (otra primicia) y seguramente vayamos para Latinoamérica y hacer una gira por allí.

