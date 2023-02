Lola Índigo sorprende a Ptazeta: la canaria cuenta su experiencia con ‘Tiki Tiki’

Ptazeta es una de esas artistas que no pueden faltar en las fiestas. Y es que sus canciones, todas cargadas de buen rollo y ritmos imparables, levantan el ánimo a cualquiera y ponen a todos a moverse sin control en mitad de la pista de baile.

Uno de los temas más recientes que se ha colado en las discotecas es Tiki Tiki, su primera colaboración con Lola Índigo. Sobre ella ha hablado precisamente a Cintia León en LOS40 Urban, asegurando haberse llevado una grata sorpresa con la granadina. Pero eso no es todo. También ha desvelado que no es el único tema juntas que tienen preparado. ¿Se viene un Tiki Tiki 2.0?

En su paso por nuestros estudios, también ha aprovechado la ocasión para hablar sobre la salud mental y la autenticidad de los artistas. Ella tiene claro que tiene a varios vetados con los que se niega a trabajar. "Si hay algo que no me mola, no voy a trabajar contigo. [...] Tus actos te representan", declara la artista. "Yo tengo tres amigos y no salgo de ahí. Y ya está. Yo estoy súper feliz. Pero cuando he intentado salir... nada", añade la canaria.

¿Para cuándo un freestyle?

A Ptazeta siempre le han acompañado los ritmos urbanos. El freestyle ha formado parte de sus inicios en la industria, y es algo que los que llevan acompañándola durante todos estos años llevan pidiendo días en sus redes sociales. ¿Para cuándo va a lanzar la canaria un tema de improvisación? "Están, de verdad, lo prometo", asegura.

Eso sí. La artista tiene claro que se avecina una nueva era musical repleta de colaboraciones. "Yo no digo muchas cosas nunca, pero vamos a decir que este año es el año de las colaboraciones", confiesa. "Ahora estoy recogiendo todo eso que pasó durante estos dos años atrás para este 2023 salen todas las colaboraciones y, bueno, descorchamos todas las botellas. Vamos a ver", concluye nuestra protagonista.

De momento se desconocen más detalles sobre todos estos futuros proyectos de la intérprete de Tiki Tiki, pero lo que está claro es que cada vez que aparece en la lista de novedades musicales, Ptazeta se convierte inmediatamente en la banda sonora de cualquier fiesta. Y tú, ¿cuántas veces has escuchado su divertida colaboración con la de Granada?