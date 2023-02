Luis Zahera recordó lo que siempre le pedían en ‘Sin tetas no hay paraíso’: “Es mejor que no trabajar”

Luis Zahera volvió a La Resistencia para celebrar (aunque no mucho) su nuevo Goya a Mejor Actor de Reparto por su papel en As Bestas.

Poco se habló del galardón, porque con David Broncano estuvieron más pendientes de bromear con el público, hablar de los padres del invitado y hacer chistes sobre drogas.

Y fue este último tema el que llevó al intérprete a hablar de una anécdota que le ocurrió mientras grababa Sin tetas no hay paraíso en Telecinco:

"Cuando me veían, me preguntaban si iba mucho por Galicia y me pedían un par de centollos. La primera vez me hice el subnormal diciendo que no podía traerlos en el avión", empezó relatando.

"¿Vas mucho por Galicia? ¿Me puedes bajar unos centollos (guiño guiño)?"



Fuerza a todos los gallegxs que soportan esta broma cada vez que salen de Galicia. pic.twitter.com/mlg4tAQd6r — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 13, 2023

Seguidamente aclaraba: "Pero lo decían como metáfora de cocaína por la película Airbag. Y yo decía que no y luego le traía cinco“, confesó entre risas.

Y es que, finalmente lamentó: “Vivo de esos chistes de drogas. ¿Qué droga no vendí yo en una serie de televisión? Vendí de todo en Sin tetas no hay paraíso. O siempre vendo droga o mato. Pero es mejor que te encasillen y que tengas trabajo”, zanjó.