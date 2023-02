Una soltera de ‘La isla de las tentaciones’ responde a lo que todos nos preguntamos sobre las presentaciones

La isla de las tentaciones ya lleva seis temporadas a sus espaldas y los numerosos participantes que han pasado por ella aún tienen mucho que contar.

Así lo ha creído Carolina de Moura, una de las tentadoras que pasó por la cuarta edición (la de Alejandro y Tania, Rosario y Álvaro, etc) y, aunque no tuvo protagonismo, sí que vivió muchas de las cosas tras las cámaras que los espectadores no ven.

En el programa online Vaya Vaina, la joven explicó cómo se hacen las virales presentaciones de los solteros y las solteras: “Cuando haces el casting te hacen muchas preguntas, en plan a quién crees que te pareces, o con quién suelen compararte... y tú contestas. Cuando llegas a la isla te dicen: esta es tu frase”.

Por lo que el equipo de guion es quien se encarga de las famosas palabras: "Yo casi lloro. Te juro de estar allí con mis compañeras y pensar '¿cómo voy a decir esto?'. Había una compañera que de repente se giraba y tenía que darse una palmada en el culo. Yo pensaba 'no sé qué hago aquí'", lamentó.

Así fue porque asegura haberse sentido totalmente desubicada en la experiencia. Y es que casi no la vimos, ni se habló de ella en su edición.