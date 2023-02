Elton John, Prince, Noel Gallagher y Lady Gaga: tres bodas y un compromiso en San Valentín que fracasaron

Puede ser el día más romántico, el más cursi o el más comercial. El caso es que el 14 de febrero, el Día de San Valentín, es el elegido por muchas parejas de todo el mundo para "celebrar" su amor... y para celebrar bodas y peticiones de mano rodilla en tierra. Pero elegir esa fecha tan especial no es, ni mucho menos, garantía de 'amor eterno'. Elton John, Prince o Liam Gallagher se casaron el día del santo de origen romano… y los tres se divorciaron. A Lady Gaga le propusieron matrimonio en esa fecha tan llena de corazones y la relación se rompió un año después.

Elton y Renate

Extraordinariamente sorprendente fue la boda de Elton John (36 años) con Renate Blauel (28 años), una ingeniera de sonido y ex azafata alemana. La pareja se habían conocido un año y medio antes, en la isla caribeña de Montserrat, cuando trabajaban juntos en el álbum Too low for zero. El 14 de febrero de 1984, en Sidney (Australia), contrajeron matrimonio. Los dos vestidos de blanco, sonrientes, posaron a las puertas de la iglesia anglicana de St Mark. Después de la boda, el cantante dijo a los periodistas: "quiero ser un hombre de familia". La prensa describió así el enlace: "Era el Día de San Valentín y Elton John estaba haciendo un último intento de ser heterosexual". La unión desató todo tipo de especulaciones. Se decía que era una tapadera.

Elton y Renate se divorciaron cuatro años después, en Noviembre de 1988. Blauel desapareció de la vida pública y declaró que la ruptura había sido amistosa: "deseamos seguir siendo los mejores amigos". Por su parte, él reveló en Vanity Fair: "Estuve viviendo una mentira". Poco después de la separación, Elton John reveló que era gay y empezó a salir con su actual marido, David Furnish. Se casaron por lo civil en 2005 y para la ceremonia religiosa, en 2014, eligieron el mes de Diciembre. Tienen dos hijos juntos: Zachary (nacido en 2010) y Elijah (en 2013).

Elton John y Renate en 1986 / Mirrorpix (Getty Images)

Prince y Mayte

El Día de San Valentín de 1996, Prince (37 años) se casó con la bailarina Mayte Garcia (de 22). Se habían conocido cuando ella tenía 16 años. Se casaron en Minneapolis, en una pequeña iglesia metodista a la que el músico iba cuando era joven. También eligieron el color blanco para sus atuendos nupciales. Pusieron tanto empeño en que la ceremonia fuera secreta, que el cantante fue a la capilla subido en la parte trasera de la furgoneta en la que se transportaban las flores. Solo hubo unos pocos invitados, entre los que se encontraban la madre de Prince y su padrastro. García escribió en su libro 'The most beautiful': "Después de la boda me preguntó bajo hipnosis si me había enfadado que no hubiéramos tenido una boda en una gran iglesia. Le dije, 'Me alegro de que solo hayan asistido unas pocas personas. Mas espacio para los ángeles".

Prince y Mayte se separaron en 1998. La pérdida de su hijo, siete días después de nacer, y una aventura de Prince con otra mujer pusieron fin al matrimonio. "Él me eliminó... era como si esperara que simplemente desapareciera y, en cierto sentido, es lo que hice", contó Mayte. "Sentí como si me deslizara por el desagüe y no tuve voluntad de luchar más". En el año 2000 consiguieron la nulidad matrimonial y al año siguiente, en 2001, Prince tenía una nueva esposa, Manuela Testolini. Se casaron en una ceremonia privada… el 31 de Diciembre.

Prince y Mayte García en 1995 / Rob Verhorst (Getty Images)

Liam y Nicole

Liam Gallagher y Nicole Appleton se casaron una ceremonia íntima y secreta el 14 de febrero de 2008. Tan secreta fue, que ni siquiera el hermano de Liam, Noel, asistió al evento: estaba trabajando en Estados Unidos en el nuevo álbum del grupo. Tuvo lugar en el Registro Oficial de Westminster, el mismo sitio en el que el cantante se había casado con su primera mujer, Patsy Kensit, en 1997. Un amigo de la pareja manifestó: "Fue exactamente lo que Liam y Nicole querían, una ceremonia romántica e íntima".

Liam y Nicole se divorciaron en abril de 2014. La relación se rompió después de que se supiera que que el cantante de Oasis había tenido un hijo secreto fruto de una aventura con la periodista Liza Ghorbani. Liam no se ha vuelto a casar pero la cantante de All Saints sí volvió a pasar por el altar…. en octubre de 2021.

Liam Gallagher y Nicole Appleton en 2012 / Mike Marsland (Getty Images)

Peticiones de mano… sin boda

Después de tres años de relación, el actor Taylor Kinney propuso matrimonio a Lady Gaga. Lo hizo el Día de San Valentín de 2015. La romántica petición de mano, rodilla en tierra fue en Manhattan… "estaba nevando, fue precioso", contó en Chicago Tribune. Lady Gaga reveló a sus fans la feliz noticia en Instagram, compartiendo una foto de su anillo de diamante con forma de corazón. Sin embargo, la pareja se rompió en julio de 2016.

Lady Gaga y Taylor Kinney en 2016 / picture alliance (Getty Images)

Hay otras parejas que también eligieron el 'día internacional del amor' para comprometerse, pero que todavía no han dado el paso 'definitivo'. Es el caso de Christina Aguilera y Matt Rutler, que se comprometieron el 2014, en una playa paradisiaca, y no tienen ningún plan de boda. O el de Orlando Bloom y Katy Perry. Después de tres años de relación, el actor pidió a la cantante que fuera su esposa el Día de Valentín de 2019. Lo hizo durante un romántico 'paseo' en helicóptero. Ambos tienen una hija. Y, de momento, no hay indicios de que vayan a celebrar un banquete nupcial. Katy ha contado que pronunciará el "sí quiero" cuando puedan casarse en un lugar lejano y especial.