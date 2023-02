Alejo Stivel lanza una nueva versión de 'Dime que me quieres' con fines solidarios

Hoy, 14 de febrero, Alejo Stivel ha lanzado una nueva versión de Dime que me quieres, clásico popularizado por su exbanda Tequila. Lo ha hecho por una buena causa y en colaboración con UNICEF. La recaudación será donada íntegramente a UNICEF España para apoyar su labor de protección de la infancia en todo el mundo.

"Es emocionante que una canción que escribí cuando tenía 18 años, y que fue un himno para toda una generación, pueda servir hoy para decirle a millones de niños y niñas que les queremos", ha expresado Alejo Stivel.

A partir de hoy, esta nueva versión de Dime que me quieres está disponible en todas las plataformas digitales y coincide con la campaña #DimeQueMeQuieres, promovida por UNICEF y con la que desea reclutar más socios que colaboren para asegurar la protección de niños y niñas frente a la explotación, los abusos, la exclusión o la violencia, así como su escolarización, su bienestar sanitario y contra el hambre.

En estos momentos en UNICEF están totalmente volcados con el devastador terremoto de Siria y Turquía donde millones de niños y niñas necesitan ayuda humanitaria urgente. Aún no está claro el número de niños afectados, pero se estima que unos 4,6 millones viven en las diez provincias impactadas. En el noroeste de Siria, calculan que hay más de 2,5 millones de niños y niñas damnificados. Su misión es salvar y proteger a la infancia, atajando las necesidades inmediatas que está dejando esta tragedia.

Dime que me quieres, todo un éxito

Tras la muerte de Franco, el rock and roll empezó a cantarse en las plazas de los pueblos de España. Había ganas de libertad, de disfrutar, de beber y de bailar. Fue en 1976, el año de la explosión de un grupo juvenil que encandilaba a los adolescentes españoles: Tequila.

Cuando en 1980 vio la luz Dime que me quieres, Tequila ya era un fenómeno. Y eso que solo habían transcurrido dos años desde su debut en 1978 con Matrícula de honor y un año desde el segundo, Rock and Roll (1979). Ya por entonces, Alejo Stivel (voz) y Ariel Rot (guitarra) y Julián Infante (guitarra), Felipe Lipe (bajo) y Manolo Iglesias (batería) vivían en la carretera y disfrutaban las 'mieles' del 'rock and roll way of life': dinero, chicas, drogas... Rock and Roll en la plaza de pueblo, Necesito un trago, Quiero besarte o Me vuelvo loco, habían contribuido a la fiebre imparable de la Tequilamanía.

Durante todo el mes de agosto de 1980, Tequila no solo estuvo en el sitio y en el momento indicados, sino que superó su propio récord cuando la contagiosa e intergeneracional Dime que me quieres permaneció en el nº1 de LOS40 durante cinco semanas consecutivas.