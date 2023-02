Lana del Rey lanza por sorpresa la canción ‘A&W (American Whore)’

¡Este martes, 14 de febrero, día de San Valentín, es un gran día para ser fan de Lana Del Rey! ¿La razón? La grata sorpresa que la estrella estadounidense ha dado a sus seguidores y seguidoras al lanzar una nueva canción.

Lana ha publicado en todas las plataformas la canción A&W (American Whore)’. Se trata de un adelanto de su próximo álbum, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, que saldrá el próximo mes de marzo: concretamente el 24. Sin duda, todo un regalazo para lo seguidores y seguidoras, que llevan meses con ganas de escuchar lo nuevo de la estrella.

¡Y menudo regalazo! Porque la canción es todo un viaje. De hecho, el tema dura un total de siete minutos. ¡Y es que Lana no tiene miedo de cortar las canciones! Al ritmo de los acordes de una guitarra, sintetizadores y su voz de distorsionada, Lana vuelve a demostrar porque es una de las mejores cantautoras de su generación.

Lana juega con el sonido en todo momento, creando un puente en mitad de la canción donde la distorsión y los los bajos se convierten en los protagonsitas: una forma de dejar al oyente totalmente loco. Parece que estás alejándote de Lana para entrar en una nueva estancia.¿Lo mejor? Que cuando entras, cuando solo queda un minuto y medio para el final de la canción, encuentrar otro tema totalmente distinto. Lana juega con el R&B en la última parte, haciendo una especie de collage que le queda como anillo al dedo. Sin duda, A&W es todo lo que podíamos esperar del regreso de Lana. ¡Ahora solo queremos escuchar su nuevo disco!

Lana Del Rey - A&W (Audio)

Así se iba a llamar el nuevo disco de Lana del Rey

Este mismo martes, Lana ha sido la protagonista de la nueva entrevista del medio Interview. La cantautora se ha reunido con Billie Eilish para charlar sobre su carrera. Durante esa conversación, donde Billie ha compartido la admiración que siente por la intérprete, Lana del Rey ha desvelado el nombre que iba a tener al principio su nuevo disco. Y es que, si te parece largo el que ha escogido, más te iba a parecer el original. Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd se iba a llamar Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Pearl Watch Me on Ring a Bell Psycho Lifeguard.

Sin duda, Lana sabe cómo sorprender a sus seguidores y seguidoras con cada uno de sus nuevos proyectos.